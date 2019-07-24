توجيه تهمة سوء السلوك للكولومبي مينا

ويزعم أن لاعب برشلونة الاسباني السابق ظهر في إعلان لأنشطة المراهنات التي يمنع عليه المشاركة فيها.

وترتبط التهمة بإعلان شارك فيه مينا لمصلحة شركة في بلده كولومبيا مطلع العام الحالي، ولديه حتى يوم الجمعة ليرد على التهمة.

وتوجد قواعد صارمة متعلقة بالمراهنات لتفادي التلاعب بنتائج المباريات والرهان على تفاصيل فيها.

وفي الاسبوع الماضي، تعرض مهاجم ليفربول الدولي دانيال ستاريدج لغرامة بقيمة 75 الف جنيه استرليني (94 الف دولار) وأوقف لستة أسابيع بسبب خرقه قواعد المراهنات. وجدت اللجنة أن المهاجم ابن الـ 29 عاماً أوصى شقيقه للمراهنة على انتقاله المحتمل إلى إشبيلية الإسباني مع افتتاح سوق الانتقالات في كانون الثاني/يناير 2018.