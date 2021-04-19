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الدوري الإنكليزي الممتاز

توتنهام يقيل مورينيو من منصبه

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أعلن فريق توتنهام الإنكليزي إقالة مدربه جوزيه مورينيو من منصبه بعد استمرار تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

AFP

وبعد بداية قوية في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم تراجعت نتائج الفريق اللندني، إذ يحتل حالياً المركز السابع برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وقال توتنهام "يمكن للنادي أن يعلن اليوم إعفاء جوزيه مورينيو وطاقمه التدريبي جواو ساكرامنتو، نونو سانتوس، كارلوس لالين وجوفاني تشيرا من مهامهم".

وتخلى النادي اللندني عن المدرب البرتغالي بعد 17 شهراً على استلامه المهام خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وخاض الفريق اللندني إلى الآن 32 مباراة في الدوري فاز في 14 وتعادل في 8 وخسر 10.

وكان مورينيو تولى مسؤولية تدريب توتنهام في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019.


 

جوزيه مورينيو الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام
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