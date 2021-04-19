توتنهام يقيل مورينيو من منصبه

وبعد بداية قوية في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم تراجعت نتائج الفريق اللندني، إذ يحتل حالياً المركز السابع برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وقال توتنهام "يمكن للنادي أن يعلن اليوم إعفاء جوزيه مورينيو وطاقمه التدريبي جواو ساكرامنتو، نونو سانتوس، كارلوس لالين وجوفاني تشيرا من مهامهم".

وتخلى النادي اللندني عن المدرب البرتغالي بعد 17 شهراً على استلامه المهام خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وخاض الفريق اللندني إلى الآن 32 مباراة في الدوري فاز في 14 وتعادل في 8 وخسر 10.

وكان مورينيو تولى مسؤولية تدريب توتنهام في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021



