توتنهام يقتنص فوزاً مثيراً من ليستر سيتي

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب كينغ باور معقل ليستر، قمة الإثارة والندية حيث افتتح ليستر التسجيل عن طريق مهاجمه باتسون داكا في الدقيقة 24 قبل أن يتعادل هاري كاين لتوتنهام في الدقيقة 38، ثم أعاد جيمس ماديسون التقدم لليستر في الدقيقة 76.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء ضرب المهاجم الهولندي ستيفن بيرغوين بقوة وأحرز هدفين للفريق اللندني في الدقيقتين (90+5) و(90+7) مانحاً فريقه ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد ليستر عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة أيضاً حقق مانشستر يونايتد فوزاً عريضاً على مستضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاءت أهداف المباراة كلها في الشوط الثاني وسجل أنتوني إلانغا الهدف الأول ليونايتد في الدقيقة 55 ثم أضاف ماسون غرينوود الهدف الثاني في الدقيقة 62 واختتم ماركوس راشفورد الثلاثية بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 85 أحرز إيفان توني هدف برينتفورد الوحيد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الـ14.

