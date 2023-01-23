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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

توتنهام يعود إلى سكة الانتصارات

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عاد نادي توتنهام إلى سكة الانتصارات بتغلبه على مضيفه فولهام بهدف دون مقابل في ختام الجولة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

Reuters

وسجّل هاري كاين هدف المواجهة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليرفع توتنهام رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمّد رصيد فولهام عند 31 نقطة في المركز السابع.

وهو الهدف السادس عشر لكاين في الدوري هذا الموسم معززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق تسعة أهداف خلف مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينغ هالاند المتصدر.

كما رفع كاين غلته من الأهداف إلى 199 في الدوري الإنكليزي والـ266 بألوان النادي اللندني في مختلف المسابقات فعادل إنجاز الهداف التاريخي جيمي غريفز حسب موقع "سكواوكا" للإحصاءات.

ووضع توتنهام حدا لخسارتين متتاليتين أمام آرسنال المتصدر ومانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب، وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم.

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