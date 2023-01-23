توتنهام يعود إلى سكة الانتصارات

وسجّل هاري كاين هدف المواجهة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليرفع توتنهام رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمّد رصيد فولهام عند 31 نقطة في المركز السابع.

وهو الهدف السادس عشر لكاين في الدوري هذا الموسم معززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق تسعة أهداف خلف مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينغ هالاند المتصدر.

كما رفع كاين غلته من الأهداف إلى 199 في الدوري الإنكليزي والـ266 بألوان النادي اللندني في مختلف المسابقات فعادل إنجاز الهداف التاريخي جيمي غريفز حسب موقع "سكواوكا" للإحصاءات.

ووضع توتنهام حدا لخسارتين متتاليتين أمام آرسنال المتصدر ومانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب، وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم.