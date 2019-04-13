تواجد فابينيو كأساسي يمنح الحرية الهجومية لهندرسون

واعتاد هندرسون على اللعب في مركز لاعب الوسط أمام رباعي الدفاع منذ تولي يورجن كلوب مسؤولية تدريب ليفربول لكن اللاعب البالغ عمره 28 عاماً تألق منذ تحوله إلى الجانب الأيمن في ثلاثي خط الوسط..

وسجل هندرسون الهدف الثالث لفريقه بعد مشاركته كبديل في الفوز 3-1 على ساوثامبتون في الدوري الأسبوع الماضي وساهم في صنع الهدف الثاني في فوز ليفربول 2-صفر على ضيفه بورتو في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح هندرسون لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية قائلاً: "في الماضي عندما كنت ألعب في الوسط المدافع لم يكن لدينا لاعب وسط مدافع أساسي، الآن لدينا فابينيو الذي اعتبره لاعب وسط مدافع بالفطرة. إنه يلعب في هذا المركز منذ فترة طويلة ويتألق فيه، لهذا أعتقد أن المدرب الآن يشعر بقدرتي على القيام بدور هجومي أكثر وفي آخر مباراتين منحني هذه الفرصة".

وسيستضيف ليفربول، متصدر المسابقة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، تشيلسي ثالث الترتيب غداً الأحد.



