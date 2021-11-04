تقارير - نيوكاسل في محادثات مع المدرب السابق لبورنموث

وكان مالكو نيوكاسل الجدد يأملون في التعاقد في وقت سابق من هذا الأسبوع مع مدرب فياريال الإسباني أوناي إيمري كبديل لبروس الذي غادر النادي باتفاق متبادل بين الطرفين.

لكن مدرب أرسنال السابق رفض العرض للقدوم إلى ملعب سانت جيمس بارك وتدريب نيوكاسل الذي يعاني من تردي نتائجه في الدوري الممتاز، ما دفع بإدارة الفريق إلى البحث عن مدرب آخر بشخص هاو.

وذكرت التقارير أن قرار إجراء مفاوضات مع هاو عائد إلى إعجاب مديرة النادي الجديدة أماندا ستايفلي التي أدارت عملية الاستحواذ، بهذا المدرب خلال محادثاتهم الأولية.

واشتهر هاو الذي غاب عن دكة المدربين منذ تخليه عن مهامه مع بورنموث العام الماضي، بفضل قيادته للأخير من الدرجة الرابعة إلى الدوري الممتاز حيث قضى خمسة أعوام في مصاف النخبة خلال فترة اشرافه عليه.

غادر هاو البالغ 43 عامًا بورنموث بعد تم تأكيد هبوطه الى المستوى الثاني (تشامبيونشيب) في آب/أغسطس 2020.

وكان نيوكاسل أقدم على تعيين مساعد مدرب نيوكاسل غرايم جونز في منصب المدير الفني موقتاً عقب مغادرة بروس بالتراضي بعد الاستحواذ، لكن الأداء لم يتحسن تحت قيادة جونز الذي حصد نقطة واحدة من مباراتين ضد كريستال بالاس وتشيلسي.

ومع استمرار البحث عن مدرب جديد، طلبت إدارة "ماغبايز" من جونز حضور المؤتمر الصحافي قبل رحلة الفريق إلى برايتون السبت ضمن منافسات المرحلة 11.

ويُصارع نيوكاسل لتفادي الهبوط إلى المستوى الثاني حيث لم يفز الفريق بأي من مبارياته العشر الأولى في الدوري ويحتل وصافة القاع برصيد أربع نقاط.