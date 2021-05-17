تقارير - كاين أبلغ توتنهام برغبته في الرحيل

ويرتبط كاين بعقد مع النادي المنتمي لشمال لندن حتى 2024 مما قد يعرقل أي خطوة محتملة من ناد آخر للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 27 عاما والذي تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه استرليني (141.42 مليون دولار).

وقالت شبكة سكاي اليوم الاثنين إن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي على اتصال مع ممثلي كاين.

ويتنافس كاين الذي سجّل 22 هدفاً في الدوري هذا الموسم على الحذاء الذهبي، وهي جائزة فاز بها مرتين سابقا، مع المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الذي سجل 22 هدفا أيضا قبل مباراتين من النهاية.

وعبّر كاين الشهر الماضي عن خيبة أمله لعدم فوزه بألقاب مع توتنهام رغم استمرار اللاعب البارز في نيل الجوائز الفردية.

وأهدر توتنهام فرصة للفوز بأول ألقابه منذ 2008 حين خسر أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الشهر الماضي.

وزادت التكهنات حول مستقبل كاين بعد تراجع توتنهام، الذي كان يتصدر الدوري في كانون الأول / ديسمبر، في الترتيب بسبب سلسلة من العروض المخيبة أدت لإقالة المدرب السابق جوزيه مورينيو.

ويملك توتنهام صاحب المركز السادس برصيد 59 نقطة فرصة ضئيلة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.