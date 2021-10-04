English
العربية
الدوري الإسباني
الدوري الإنكليزي الممتاز

تقارير عن شكوى من مانشستر سيتي إلى ليفربول

من قبل

ذكرت وسائل إعلام أنّ مانشستر سيتي تقدم بشكوى إلى ليفربول وادعى أن أحد المشجعين "بصق" على الجهاز الفني المساعد لحامل اللقب خلال التعادل 2-2 في أنفيلد بالدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأحد.

AFP


وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن ليفربول فتح تحقيقاً في الواقعة، ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من سيتي أو ليفربول.  

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي إنّه لم يكن على علم بالواقعة عند حدوثها لكن جهازه المساعد أبلغه بالأمر في وقت لاحق.  

وأبلغ غوارديولا شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "لا أعرف ما حدث، سمعت شيئاً من المشجعين.. لم يكن شيئاً لطيفاً نحو الجهاز المساعد، لكني لا أعرف بالضبط ما حدث".  

وأضاف "أنا متأكد تماماً أنّه إذا حدث ذلك، فإنّ ليفربول بكل تأكيد سيتخذ الإجراءات ضد هذا الشخص، ليفربول أكبر كثيراً من هذا التصرف".  

وتابع: "لا شيء سيغيّر إعجابي بهذا النادي، هذه نفس قصة ما حدث منذ عامين أو ثلاثة أعوام عندما جئنا إلى هنا ودمروا حافلتنا.. هم قلة من الأشخاص وليس ليفربول".  

وتعافى سيتي من تأخره مرتين في النتيجة وتعادل في أنفيلد بفضل هدفي فيل فودن وكيفن دي بروين.  

ويتصدر تشيلسي الدوري برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني بعد نهاية الجولة السابعة.

غوارديولا مانشستر سيتي ليفربول
السابق صلاح: "علي أن اشاهد هدفي في سي
اقرأ
صلاح: "علي أن اشاهد هدفي في سيتي لكي أحكم عليه!"
التالي

آخر الأحداث

>