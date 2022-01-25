تعيين روي هودسون مدرباً لفريق واتفورد

من قبل beIN SPORTS January 25, 2022 20:14 أعلن نادي واتفورد الإنكليزي اليوم الثلاثاء تعيين روي هودسون مدرباً جديداً لفريقه الأول.