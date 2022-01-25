تعيين روي هودسون مدرباً لفريق واتفورد من قبل beIN SPORTS January 25, 2022 20:14 أعلن نادي واتفورد الإنكليزي اليوم الثلاثاء تعيين روي هودسون مدرباً جديداً لفريقه الأول. Reuters وسيخلف هودسون الإيطالي كلاوديو رانييري على رأس الفريق المتعثّر في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم. We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager. Welcome to Watford, Roy! — Watford Football Club (@WatfordFC) January 25, 2022 الدوري الإنكليزي الممتاز واتفورد روي هودسون السابق تراجع كبير في عدد الإصابات بكو اقرأ التالي آخر الأحداث January 25, 2022 20:14 تعيين روي هودسون مدرباً لفريق واتفورد January 24, 2022 19:33 تراجع كبير في عدد الإصابات بكورونا في البريميرليغ January 24, 2022 19:18 واتفورد يقيل مدربه رانييري January 24, 2022 14:21 برينتفورد يجدد عقد المدرب فرانك ومساعده ريمير January 23, 2022 20:06 زياش يعيد تشيلسي إلى الانتصارات January 23, 2022 17:36 ليفربول يتألق ويسقط مستضيفه كريستال بالاس January 23, 2022 13:09 مواجهة مرتقبة بين تشيلسي وتوتنهام January 22, 2022 20:40 وولفرهامبتون يواصل عروضه القوية ويهزم برينتفورد January 22, 2022 20:23 ساوثهامبتون يُسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل January 22, 2022 18:02 مانشستر يونايتد يقتنص فوزاً مهماً من وست هام