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الدوري الإنكليزي الممتاز

تعيين روي هودسون مدرباً لفريق واتفورد

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أعلن نادي واتفورد الإنكليزي اليوم الثلاثاء تعيين روي هودسون مدرباً جديداً لفريقه الأول.

Reuters

وسيخلف هودسون الإيطالي كلاوديو رانييري على رأس الفريق المتعثّر في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم. 

الدوري الإنكليزي الممتاز واتفورد روي هودسون
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