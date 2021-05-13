تعادل مخيّب لإيفرتون يبعده عن المقاعد الأوروبية

فرّط إيفرتون بفرصة الارتقاء إلى المركز الخامس الذي يخوّله المنافسة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، باكتفائه الخميس بالتعادل السلبي مع مضيفه أستون فيلا في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وبعد أن عاد الى سكة الانتصارات في المرحلة 35 بهدف نظيف ضد وست هام، أهدر فريق المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي مرة أخرى النقاط في الأمتار الأخيرة من الموسم.

وبات في رصيد ايفرتون الثامن 56 نقطة من 35 مباراة أسوة بتوتنهام السابع المتوفق بفارق الأهداف.

وكان الفريق الأزرق في مدينة ليفربول الطرف الافضل في المباراة نسبيًا وسط تألق الحارس الارجنتيني ايميليانو مارتينيس، فيما خاض أصحاب الأرض المباراة بغياب مهاجمهم اولي واتكنز بعد ان طرد في الخسارة 1-3 أمام مانشستر يونايتد.

كما شهدت المباراة عودة صانع ألعاب وقائد استون فيلا جاك غريليش للمرة الأولى منذ 13 شباط/فبراير عند نزوله في الدقيقة 72، حيث عانى الفريق من تراجع في النتائج في غيابه بسبب الإصابة.