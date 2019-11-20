تصريح مورينيو الحماسي بعد تعيينه مدرباً لتوتنهام

أبدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سعادته الكبيرة بتعيينه مدرباً لتوتنهام مؤكداً أنه متحمس جداً لبدء مغامرته الجديدة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال مورينيو: "أنا متحمس للانضمام إلى ناد لديه مثل هذا الإرث الرائع والجماهير المتحمسة"

وأضاف: "الكفاءة الموجودة في التشكيلة وأكاديمية الشباب تثير حماسي، العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما يجذبني".

وتابع المدرب الذي جاء خلفاً للأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو: "النادي لديه كل شيء لتحقيق النجاح، مركز تدريبي مميز وملعب هو الأجمل في العالم بحسب رأيي".

وقال مورينيو: "أعرف وضعية النادي في الدوري، لا يمكنني أن أقدم وعوداً لكنني أؤكد أننا سننهي الموسم بطريقة أفضل من وضعنا الحالي".

وفاز مورينيو بألقاب في كل ناد كبير تولى قيادته، بما في ذلك التتويج مرتين بطلاً لدوري الأبطال مع بورتو وإنتر ميلان، بينما ل ميحقق توتنهام أي لقب منذ فوزه بكأس رابطة الأندية عام 2008.

وأحرز المدرب البرتغالي لقب الدوري الأوروبي في موسمه الأول مع يونايتد واحتل المركز الثاني في الدوري في الموسم التالي، وهو أفضل مركز للفريق منذ اعتزال مدربه السابق أليكس فيرغسون.

وأقيل من تدريقب الشياطين الحمر بعد الهزيمة 3-1 أمام ليفربول، وهي نتيجة بددت عملياً ماله في إحراز اللقب.

وأكد فريق ليل المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي رحيل جواو سكرامنتو مساعد المدرب ونونو سانتوس مدرب حراس المرمى للانضمام إلى الجهاز المعاون لمورينيو قبل مواجهة توتنهام المقبلة أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز السبت المقبل.

ومن المرجح أن يتولى البرتغالي سكرامنتو مهام الرجل الثاني في الفريق في ظل غياب روي فاريا الذي رافق مورينيو لفترة طويلة لكن يدرب فريق الدحيل القطري حالياً.

وسيعقد مورينيو أول مؤتمر صحفي له عقب توليه تدريب توتنهام غدا الخميس.