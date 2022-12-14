تشيلسي يعلن عن غياب برويا حتى نهاية الموسم

وأصيب برويا في خسارة تشيلسي الودية (صفر-1) أمام أستون فيلا مطلع الأسبوع مما يفاقم مشاكل المدرب غراهام بوتر قبل استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج الدولي الألباني، الذي خاض 12 مباراة في الدوري هذا الموسم، مصابا في الشوط الأول من المباراة الودية في أبوظبي بعد اصطدامه مع مدافع في أستون فيلا.

وقال تشيلسي "بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال الشوط الأول من مباراة ودية يوم الأحد أمام أستون فيلا خضع أرماندو لمزيد من التقييم بعد عودة النادي إلى إنكلترا.

"الفحوصات أكدت للأسف حدوث تمزق في الرباط الصليبي الأمامي وضرورة إجراء جراحة. بعدها سيعمل أرماندو عن كثب مع الفريق الطبي بالنادي للتعافي ومن المتوقع أن يغيب عن الفترة المتبقية من موسم 2022-2023".

وسيستضيف تشيلسي، صاحب المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 14 مباراة، بورنموث في 27 ديسمبر بعد استئناف الدوري عقب انتهاء كأس العالم في قطر.