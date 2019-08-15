تشيلسي يعاقب بائعي التذاكر غير القانونية

لندن – سامي سهمود

وقال نادي تشيلسي إن أحد هؤلاء الأشخاص تلقى عقوبة بالسجن مدتها ستة أشهر لبيعه تذاكر بمباريات الفريق في محيط منطقة ستامفورد بريدج.

ونجح تشيلسي في استصدار أمر قضائي بحق هؤلاء الأفراد يمنعهم من العمل في محيط ملعب ستامفورد بريدج في جنوب غرب لندن في أيام المباريات.

وأمرت المحكمة العليا في لندن المتورطين في مبيعات التذاكر غير القانونية بتحمل تكاليف المحكمة والتي بلغت قيمتها قرابة مئتي ألف دولار أميركي.

وبدا واضحا منذ نهاية الموسم الماضي ان تشيلسي يأخذ موضوع بيع التذاكر بشكل غير قانوني على المحمل الجد، اذا ظهرت لافتات تحذر الزائرين من أفراد لا ينتمون للنادي.

ويقول نادي تشيلسي أن الأشخاص المتورطين في مبيعات التذاكر غير القانونية مرتبطون بعصابات اجرامية تنشط في لندن.

ويعمد بائعو التذاكر غير القانونية الى شرائها من بعض مشجعي تشيلسي واعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار فلكية.

ويبلغ متوسط تذكرة المباراة الواحدة في ستامفورد بريدج قرابة 60 جنيها استرلينيا فيما يمكن ان يصل سعر بعض التذاكر في السوق السوداء الى بضع مئات من الجنيهات.

وحذر بيان نادي تشيلسي من أنه لن يسمح بدخول أي مشجع - يثبت شرائه لتذكرة بشكل غير قانوني- الى ملب ستامفورد بريدج.

وتعهد النادي بالاستمرار بالعمل مع الشرطة من أجل القضاء على الظاهرة التي تنتشر في مختلف ملاعب كرة القدم الانجليزية.

وهذه اول مرة يقوم فيها احد نوادي البريميرليج باتخاذ اجراءات قانونية ضد هذه الظاهرة المنتشرة منذ عقود طويلة.