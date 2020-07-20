"تشاكا الجديد" هدية أرتيتا الثمينة لجماهير أرسنال



وكان تشاكا بوابة لانتقادات لاذعة بعد رد فعله الغاضب تجاه صيحات استهجان جماهير فريقه أثناء استبداله في التعادل 2-2 مع كريستال بالاس في تشرين الأول /أ كتوبر حيث قام بتمزيق قميصه.



وأدت الواقعة إلى تجريده من شارة قيادة الفريق وخرج من حسابات المدرب السابق أوناي إيمري لمدة شهر، لكن الحادثة أصبحت من الماضي الآن.



وبعد تسعة أشهر لعب تشاكا دوراً كبيراً في الفوز 2-صفر على مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنكليزي وكذلك في الفوز على ليفربول حامل لقب الدوري الممتاز قبلها بأيام.



وترك أرتيتا بصمته سريعاً على أرسنال ويبدو أنّ تشاكا ينسجم مع طريقة لعب مدربه حيث قدم لاعب الوسط السويسري أداءً لا يكل ولا يمل في ويمبلي يوم السبت ليحبط خطورة سيتي.



وأبلغ أرتيتا الصحفيين قبل مواجهة أستون فيلا يوم الثلاثاء: "أثق تماماً في قدراته وهي من الأمور التي تنجح في تغيير أيّ لاعب للأفضل سريعاً في صناعة كرة القدم، كان كل ما يحتاجه التعبير عن نفسه بشكل صحيح".



وأصبح المدافع البرازيلي ديفيد لويز أيضاً من أبرز اللاعبين الذين ظهرت عليهم بصمات أرتيتا في الأسابيع الأخيرة وقال المدرب إنّ تشاكا ولويز من النماذج الرائعة لتحول حظوظ اللاعبين.



وتابع: "يستحقان المزيد من الثقة لأني أعلم مدى احترافيتهما ورغبتهما الشديدة في النجاح مع هذا النادي وحرصهما على تقدمه".



وأضاف: "في بعض الأحيان يواجهان صعوبات وربما يكون رد فعلهما مختلفاً، يتعرضان بالفعل لضغوط، عندما يحدث ذلك

فإنهما يستحقان الدعم والمساندة، يظهران من خلال الأداء أنهما يستحقان وجودهما هنا، يقاتلان من أجل الفريق".



وسيتقابل أرسنال مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد في أول الشهر القادم.



ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري الممتاز قبل مباراته يوم الثلاثاء أمام أستون فيلا المهدد بالهبوط ويتأخر بخمس نقاط عن توتنهام السادس.