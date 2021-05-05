تحديد الموعد الجديد لمواجهة مانشستر يونايتد وليفربول

وحددت رابطة الدوري يوم الثالث عشر من الشهر الحالي موعداً لإقامة المباراة المؤجلة بين الفريقين الكبيرين.

🚨 رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز @premierleague تحدد الـ 13 من الشهر الحالي موعداً لإقامة المباراة المؤجلة بين مانشستر يونايتد @ManUtd_AR وليفربول @LFC_Arabic #مانشستر_يونايتد_ليفربول #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/JZQECwNS3q — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) May 5, 2021

وكانت قرابة 200 مشجع لمانشستر يونايتد قد تظاهروا واقتحموا أولد ترافورد قبل مباراة فريقهم مع ليفربول مطالبين برحيل ملاك النادي الحاليين عائلة غلايزر، على خلفية دورها في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال والذي انهار بعد 48 ساعة فقط على إطلاقه الشهر الماضي، نتيجة المعارضة الشديدة من المشجعين واللاعبين والحكومات والاتحادات المحلية والقارية والدولية.

وامتلكت عائلة غلايزر يونايتد منذ الاستحواذ المثير للجدل في 2005 خلال فترة الديون الهائلة التي عانى منها النادي.

وتمكن المئات من المشجعين من شق طريقهم إلى أرض الملعب وهم يهتفون "نريد خروج غلايزرز".

وأعلن نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد إد وودوورد أنه سيترك منصبه بحلول نهاية العام وسط تداعيات مشروع الدوري السوبر.

ويملك مانشستر يونايتد 67 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يأتي ليفربول في المركز السابع برصيد 54 نقطة.

