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الدوري الإنكليزي الممتاز

بييلسا يرفض عودة الجماهير إلى الملاعب بسبب فريقه

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قال مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد إنّه لا يجب السماح بعودة الجمهور إلى ملاعب كرة القدم قبل حصول جميع أندية الدوري الإنكليزي الممتاز على الضوء الأخضر لاستقبال الجماهير في مدرجاتها من جديد.

AFP

ومع اقتراب رفع الإغلاق الذي استمر شهراً بسبب فيروس كورونا في الثاني من كانون الأول المقبل قالت الحكومة البريطانية إنّها ستسمح بحضور ما يصل إلى أربعة آلاف مشجع في الأحداث الرياضية الكبرى في الأماكن المفتوحة في المناطق الأقل تعرضاً لانتشار العدوى بالفيروس في إنكلترا.

وحسب هذه الخطة فإنّه سيكون بوسع أندية الدوري الإنكليزي الممتاز في منطقتي لندن وليفربول السماح بحضور ما يصل إلى ألفي مشجع المباريات بالنظر لكونها تقع في منطقة أكثر عرضة لانتشار العدوى لكن الأندية في مانشستر وليدز لن يسمح لها باستقبال أي جماهير في المرحلة الحالية لأنها معرضة بشكل أكبر لتفشي العدوى.

وقال بييلسا للصحفيين قبل مباراة فريقه خارج أرضه أمام إيفرتون غداً السبت: "ربما يتعين على السلطات عدم السماح بحضور الجمهور المباريات حتى يتم السماح لجميع الأندية باستقبال الجماهير في نفس التوقيت".

وأضاف المدرب الأرجنتيني المخضرم: "لا يجب التقسيم هنا إلى فئات بل يجب العمل على تحقيق العدالة بين أندية المسابقة قدر الإمكان، فيما يتصل بالأمور التي يمكن السيطرة عليها".

وأضاف: "الحضور الجماهيري له تأثير على النتائج، الخطة الحالية تعني معاقبة الأندية الواقعة في مناطق عالية الخطورة".
 

ليدز يونايتد مارسيلو بييلسا الدوري الإنكليزي الممتاز فيروس كورونا
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