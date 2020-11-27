بييلسا يرفض عودة الجماهير إلى الملاعب بسبب فريقه

ومع اقتراب رفع الإغلاق الذي استمر شهراً بسبب فيروس كورونا في الثاني من كانون الأول المقبل قالت الحكومة البريطانية إنّها ستسمح بحضور ما يصل إلى أربعة آلاف مشجع في الأحداث الرياضية الكبرى في الأماكن المفتوحة في المناطق الأقل تعرضاً لانتشار العدوى بالفيروس في إنكلترا.

وحسب هذه الخطة فإنّه سيكون بوسع أندية الدوري الإنكليزي الممتاز في منطقتي لندن وليفربول السماح بحضور ما يصل إلى ألفي مشجع المباريات بالنظر لكونها تقع في منطقة أكثر عرضة لانتشار العدوى لكن الأندية في مانشستر وليدز لن يسمح لها باستقبال أي جماهير في المرحلة الحالية لأنها معرضة بشكل أكبر لتفشي العدوى.

وقال بييلسا للصحفيين قبل مباراة فريقه خارج أرضه أمام إيفرتون غداً السبت: "ربما يتعين على السلطات عدم السماح بحضور الجمهور المباريات حتى يتم السماح لجميع الأندية باستقبال الجماهير في نفس التوقيت".

وأضاف المدرب الأرجنتيني المخضرم: "لا يجب التقسيم هنا إلى فئات بل يجب العمل على تحقيق العدالة بين أندية المسابقة قدر الإمكان، فيما يتصل بالأمور التي يمكن السيطرة عليها".

وأضاف: "الحضور الجماهيري له تأثير على النتائج، الخطة الحالية تعني معاقبة الأندية الواقعة في مناطق عالية الخطورة".

