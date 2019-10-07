بوليسيتش يسعى للبناء على تألقه أمام ساوثهامبتون

ومنذ انضمامه من بروسيا دورتموند قبل انطلاق الموسم شارك بوليسيتش أساسياً ثلاث مرات فقط بالدوري واستبعد تماماً من تشكيلة المدرب فرانك لامبارد في فوز تشيلسي على ليل في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، واستفاد ميسون ماونت وروس باركلي وويليان وبيدرو من غياب المهاجم الأمريكي البالغ من العمر 21 عاماً الذي لا يزال في انتظار أول أهدافه مع تشيلسي.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بوليسيتش قوله "بالطبع لم أشارك في مباريات بالطريقة التي كنت أرغبها، لن أستسلم ولا يعني وجودي على مقعد البدلاء أن المدرب أسقطني من حساباته".

وتابع "بالطبع شعرت بالحزن لاستبعادي من مباراة ليل. أرغب في اللعب والمشاركة مع الفريق لأطول فترة ممكنة وشعرت بجرح لغيابي عن التشكيلة لكني سعيد بالفرصة التي حصلت عليها أمام ساوثهامبتون".

وبدا بوليسيتش في كامل التركيز بعد أن حل بديلاً في الانتصار 4-1 في الدوري على ساوثهامبتون وصنع هدفاً لزميله ميشي باتشواي.

وقال بوليسيتش إن صفقة انتقاله الكبيرة البالغ قيمتها 58 مليون جنيه استرليني (71.5 مليون دولار) لم تثقل كاهله لكنه أقر بالانتقادات الموجهة إلى أدائه.

وتابع "لا يمكن أن تتجاهلها تماماً. لا أعيش في برج عاجي. أسمع أشياء وأرى أشياء لكني أبذل قصارى جهدي لإسكات المنتقدين".

وتابع "لا أكترث كثيراً بآراء الاخرين لكني أحرص على سماع نصائح زملائي في الفريق والناس التي تهتم بشأني".

