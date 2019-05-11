وأكد بوكيتينو بأنه غير مستعد للبقاء في الفريق الإنكليزي إلا بتوفر شروط تفضي به للنجاح في قيادة توتنهام للتتويجات " لست مستعداً لمواصلة العمل دون رسم الأهداف، دون أن تكون هناك فكرة واستراتيجية واضحة".

وأضاف بوكيتينو قائلاً: "الإدارة مطالبة بإعلامنا بما يتعين علينا القيام به حتى نخبر الجماهير بما سنقوم به".

ما تحقق لن يدوم !

وأكد المدرب بوكيتينو بأن ما تحقق لن يدوم ولن يتكرر إلا اذ وضعت خطة مستقبلية واضحة المعالم قائلاً: "نحن على يقين بأننا نعمل بطريقة مختلفة عن باقي الأندية للظروف التي تحيط بنا، بسبب بناء الملعب الجديد بات توتنهام أول فريق لا ينتدب خلال فترتين متتاليتين من الميركاتو".

وأضاف بوكيتينو قائلاً: "واهم من يعتقد بأننا سنكون قادرين على الوصول كل موسم إلى نهائي دوري الأبطال والبقاء في المراكز الأربعة الأولى في الدوري المحلي إذا عملنا بنفس طريقة المواسم الماضية".

رحيل محتمل

وأكد المدرب الأرجنتيني بأنه قد يرحل بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 1 يونيو/حزيران القادم قائلاً: "كل الاحتمالات موجودة، أنا أحب العمل في توتنهام، لكن بعد مرور 5 سنوات من العمل الكبير بات علينا معرفة ما الذي سنقاتل عليه وماهي الخطط الموضوعة لتحقيق تلك الأهداف".

