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الدوري الإنكليزي الممتاز

بورنموث يتلقى ضربة موجعة بإصابة آكي

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قال إيدي هاو مدرب بورنموث إنّ المدافع ناثان آكي سيغيب على الأرجح عن آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعد إصابته بكدمة خلال الفوز 4-1 على ليستر سيتي يوم الأحد.

Reuters

وغادر قلب الدفاع، الذي شارك أساسياً في 29 مباراة بالدوري هذا الموسم، الملعب بعد 40 دقيقة عقب إصابته في التحام مع جيمي فاردي.

وأبلغ هاو شبكة سكاي سبورتس: "لا تبدو إصابة جيدة، في ظل هذا الوقت القصير المتبقي في الموسم، سيكون من الصعب أن يلعب مرة أخرى".

وكان انتصار بورنموث هو الأول في عشر مباريات وعزز آماله في البقاء، إذ يحتل المركز 18 برصيد 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف واتفورد أول فريق في منطقة الأمان.

ويحل بورنموث ضيفاً على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني يوم الأربعاء وينهي الموسم ضد ساوثامبتون وإيفرتون.

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