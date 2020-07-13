بورنموث يتلقى ضربة موجعة بإصابة آكي

وغادر قلب الدفاع، الذي شارك أساسياً في 29 مباراة بالدوري هذا الموسم، الملعب بعد 40 دقيقة عقب إصابته في التحام مع جيمي فاردي.

وأبلغ هاو شبكة سكاي سبورتس: "لا تبدو إصابة جيدة، في ظل هذا الوقت القصير المتبقي في الموسم، سيكون من الصعب أن يلعب مرة أخرى".

وكان انتصار بورنموث هو الأول في عشر مباريات وعزز آماله في البقاء، إذ يحتل المركز 18 برصيد 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف واتفورد أول فريق في منطقة الأمان.

ويحل بورنموث ضيفاً على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني يوم الأربعاء وينهي الموسم ضد ساوثامبتون وإيفرتون.