بوتر متحمّس لما تبقّى من الموسم بعد الصفقات القياسية لتشلسي

وبات فرنانديس، المتوج أواخر 2022 بلقب مونديال قطر، أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي بعدما أنفق تشلسي 121 مليون يورو للتعاقد معه من بنفيكا البرتغالي مساء الثلاثاء قبيل إقفال نافذة الانتقالات الشتوية.

ووقّع ابن الـ22 عاماً الذي اختير أفضل لاعب شاب في مونديال قطر، عقداً طويل الأمد لثمانية أعوام ونصف العام ينتهي في 2031.

وأصبح فرنانديس أغلى لاعب في تاريخ الدوري الممتاز، متجاوزاً المبلغ القياسي الذي أنفقه مانشستر سيتي للتعاقد مع جاك غريليش من أستون فيلا قبل عام ونصف وقدره 115 مليون يورو.

وبتعاقده مع فرنانديس، تجاوز حجم إنفاق النادي اللندني في سوق الانتقالات الشتوية أكثر من 300 مليون يورو بعدما ضم ثمانية لاعبين بالمجمل خلال هذه النافذة، بينهم الأوكراني ميخايلو مودريك مقابل 100 مليون يورو (مع المكافآت)، وقلب الدفاع الفرنسي بنوا بادياشيل مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى البرتغالي جواو فيليكس المنتقل على سبيل الإعارة من أتليتيكو مدريد الإسباني.

وسبق لتشلسي أن أنفق أيضاً في سوق الانتقالات الصيفية أكثر من 300 مليون يورو بضمه لاعبين مثل الفرنسي ويسلي فوفانا من ليستر، الإسباني ماركو كوكوريا من برايتون أو رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابياً على نتائجه في الدوري الممتاز إذ يجد نفسه على بعد 10 نقاط من المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.

"اختبار مثير"

وسيكون بوتر أمام مشكلة في دوري الأبطال الذي وصل فيه النادي اللندني إلى ثمن النهائي حيث يتواجه مع بوروسيا دورتموند الألماني، إذ ليس باستطاعته تسجيل جميع الوافدين الجدد لإكمال الموسم في المسابقة القارية الأم لأن القانون لا يسمح له سوى بتسجيل ثلاثة منهم.

إلا أن ذلك لم يقلل من حماس المدرب السابق لبرايتون الذي قال "إنه بالتأكيد اختبار لي ولطاقم الفريق والجميع، لكنه مثير. لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين".

وتابع "يتوجب علينا أن نخلق مناخاً حيث يكون التنافس صحياً ويمكنهم دفع بعضهم البعض (من أجل التألق)، على أن نفهم في الوقت عينه أنه سيكون هناك إحباط في بعض الأحيان لأن 11 فقط يمكنهم اللعب".

وأردف "لكن لدينا الكثير من المباريات المهمة ونحتاج إلى تحسين نتائجنا، وبالتالي الأمر يتعلق باللعب ودعم الفريق والاستعداد للعب".

وفجأة، يجد بوتر نفسه أمام وفرة من اللاعبين للاختيار بينهم، لاسيما بعد تعافي المصابين مثل ريس جيمس، بن تشيلويل، رحيم سترلينغ وروبن لوفتوس-شيك.

وقال بوتر إن "هناك ديناميكية شبابية ويمكنكم أن تروا نوع اللاعبين الذين وقّعنا معهم. نحاول بناء شيء ما للوقت الحالي والمستقبل".

ورداً على انتقاد سياسة الانتقالات التي ينتهجها تشلسي، قال بوتر "كان لدينا وضع غير مسبوق في ما يخص الإصابات. حدثت الكثير من الأشياء. لقد تعلمنا الكثير ويمكننا مهاجمة النصف الثاني من الموسم".







