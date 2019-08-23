بطولة إنكلترا: لامبارد واثق من قدرة مهاجميه على هز الشباك

أبدى مدرب تشلسي فرانك لامبارد ثقته بقدرة مهاجميه على هز الشباك في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك في تصريحات الجمعة عشية الحلول الفريق اللندني ضيفا على نوريتش سيتي في المرحلة الثالثة، بعد الاكتفاء بهدف وحيد في المرحلتين الأوليين.

وخسر تشلسي برباعية نظيفة ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في المرحلة الأولى، وتعادل في الثانية 1-1 مع ضيفه ليستر سيتي بهدف سجله لاعب خط الوسط مايسون ماونت.

وأثار الأداء الهجومي لتشلسي تساؤلات لدى المحللين بشأن قدرة لامبارد على قيادة الفريق الى تكرار الأداء اللافت الذي قدمه في الموسم الماضي بإشراف الإيطالي ماوريتسيو ساري المنتقل الى يوفنتوس، اذ حل ثالثا في الدوري الممتاز وتوج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، علما بأن الفريق اللندني يخوض هذا الموسم في غياب نجمه الأبرز البلجيكي إدين هازار المنتقل الى ريال مدريد الإسباني، وفي ظل عقوبة من الاتحاد الدولي (فيفا) بمنع التعاقدات على خلفية مخالفة قواعد انتقال القُصَّر.

وترافق الفشل في تحقيق الفوز في المرحلتين الأوليين من الدوري الممتاز، مع خسارة الفريق اللندني مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد الغريم المحلي ليفربول (4-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2).

وشدد لامبارد على انه "لو كنا أكثر نجاعة في مواجهة المرمى، لربما كنا حققنا ثلاثة انتصارات"، معتبرا أن التنافس "موجود وهذا هو التحدي أمام المهاجمين"، في إشارة للفرنسي أوليفييه جيرو وتامي أبراهام والبلجيكي ميتشي باتشواي.

وأوضح "لا مشكلة لدي مع ذهنيتهم أو تمارينهم. نعمل بجهد في التمارين كفريق لخلق الفرص وإنهائها (التسجيل) أيضا"، مشددا على أن المهاجمين الثلاثة يقاربون الأمور "بذهنية رائعة، لكن التشكيلة تضم أيضا لاعبين يريدون أن يبقوا دائما على أرض الملعب، يريدون العمل بجهد أكبر".

وشدد النجم السابق للفريق اللندني على ضرورة "الإبقاء على الإيجابية والأمر (التسجيل من قبل المهاجمين) سيحصل في نهاية المطاف".

ولم يشارك باتشواي حتى الآن مع الفريق الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم، لكن لامبارد نوّه بأدائه في مباراة مع الفريق الرديف ضد ليفربول في وقت سابق هذا الأسبوع حيث تمكن من تسجيل هدفين.

وقال "أعتقد أنه قدم أداء جيدا وقام بالعمل البدني الذي كان يحتاج إليه من تلك المباراة (...) سجل هدفين جيدين"، مؤكدا على أن تشلسي "يحتاج الى ميتشي، نحتاج الى منافسة في خط المقدمة".

ويأمل المدرب في أن يتعافى لاعب خط الوسط الفرنسي نغولو كانتي من إصابة طفيفة في الكاحل قبل مباراة الغد، بينما لا يزال المدافع الألماني أنطونيو روديغر يتعافى من إصابة في الركبة أبعدته لفترة طويلة.

وأمل لامبارد في أن يتمكن روديغر من العودة في الأسبوع المقبل.