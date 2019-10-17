بطولة إنكلترا: بوكيتينو لا يعتزم إبرام صفقات انتقالات شتوية كبيرة

وفاز "سبيرز" بثلاث من مبارياته الـ11 في مختلف المسابقات هذا الموسم، وودّع منافسات كأس الرابطة الإنكليزية على يد نادي كولشيستر من الدرجة الإنكليزية الثالثة، قبل أن يتلقى هزيمة مذلة بنتيجة 2-7 على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني ضمن دوري أبطال أوروبا.

ويواجه وصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي، أسئلة حول تراجع مستواه وقدرته على المنافسة، لاسيما بعد نشاطه المتواضع في سوق الانتقالات خلال الأعوام الماضية. وعلى رغم ذلك، أكد بوكيتينو إيمانه باللاعبين الذين ساهموا في تطوير أداء الفريق في الأعوام الخمسة الأخيرة، لاسيما بلوغ نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، والحلول رابعا في ترتيب الدوري الإنكليزي.

وقال "لا أعتقد (أننا سنتعاقد مع أحد)، أؤمن باللاعبين الموجودين".

وتابع ابن الـ47 عامًا "إذا كان القرار بيدي فسأتمسك باللاعبين لأنني أعرف مدى جودتهم. الأمر متعلق فقط بالتخلص من بعض الأفكار. أعرف أن لدينا النوعية لنقاتل من أجل الأمور التي يتوقع أن نقاتل من أجلها".

وتلقى بوكيتينو صفعة أخرى عندما سقط فريقه بنتيجة صفر-3 أمام برايتون في المرحلة الثامنة من "البريميرليغ" قبل فترة الاستراحة الدولية، في مباراة تعرض خلالها الحارس والقائد الفرنسي هوغو لوريس لخلع في كوعه سيبعده عن الملاعب حتى آخر السنة، لتنتقل شارة القيادة إلى المهاجم هاري كاين قائد المنتخب الإنكليزي.

وأشاد بوكيتينو بطريقة تعامل كاين مع الهتافات العنصرية التي تعرض لها لاعبو منتخب "الأسود الثلاثة" خلال المباراة أمام المضيفة بلغاريا الاثنين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، التي انتهت بفوز إنكلترا 6-صفر.

وقال "الطريقة التي تصرف بها كاين كانت رائعة، تعامل مع الوضع الاثنين بشكل مميز وشكل مثالا يحتذى به. لقد أظهر هدوءً والتزم بالقوانين. نحن فخورون بكيفية تصرفه".

وتابع مدرب ساوثمبتون السابق "لقد أصبح قائدا بالفطرة (...) سنفتقد هوغو لأشهر قليلة لذا تواجد هاري مكانه مهم لنا".

ويستضيف توتنهام واتفورد في المرحلة التاسعة من بطولة إنكلترا السبت.

