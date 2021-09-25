برينتفورد العنيد يفرض التعادل على ليفربول

أقيمت المباراة على ملعب " غريفين بارك" وافتتح التسجيل برينتفورد عن طريق مدافعه إيثان بينوك في الدقيقة 27 قبل أن يتمكن البرتغالي دييغو جوتا من تسجيل هدف التعادل للريدز في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني تمكن "الملك المصري" محمد صلاح من مواصلة كتابة التاريخ مع ليفربول محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 54 فأصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدف لليفربول في الدوري الممتاز.

وسريعاً مع تمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل عن طريق الألماني الشاب فيتالي جانيلت في الدقيقة 63، وبعد ذلك بأربع دقائق (67) استطاع لاعب وسط ليفربول كورتيس جونز أن يحرز ثالث أهداف فريقه.

وبعد أن ظن الجميع أن ليفربول في طريقه إلى حصد الثلاث نقاط فاجأ لاعب الوسط الفرنسي يوان ويسا الجميع وسجل هدف التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 82.

وارتقى بذلك ليفربول إلى الصدارة برصيد 14 نقطة فيما أصبح رصيد برينتفورد 9 نقاط في المركز التاسع.

