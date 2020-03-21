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الدوري الإنكليزي الممتاز

برونو فيرنانديش لاعب شهر مارس في مانشستر يونايتد

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أعلن مانشستر يونايتد أن لاعبه البرتغالي برونو فيرناديش اختير لاعب الشهر عن مارس في تغريدة نشرها الموقع الرسمي للنادي عبر تويتر اليوم السبت.

Reuters


وهذه المرة الثانية على التوالي التي يتوج بها برونو بجائزة لاعب الشهر في الفريق بعد تسميته أيضاً عن شهر فبراير.

ومنذ قدومه إلى أولد ترافورد في يناير الفائت مقابل 55 مليون يورو قادما من سبورتنغ لشبونه قدم الدولي البرتغالي مستوى مميزا مع الشياطين الحمر.

اللاعب البالغ 25 عاما سجل ثلاثة أهداف منذ انضمامه إلى الفريق وتفوق على أوديون ايغالو وهاري ماغواير في تصويت الجماهير للاعب الشهر عن مارس.

وسجل فيرناديش في مواجهة ايفرتون في الأول من مارس (1-1).

كما قدم مباراة رائعة امام مانشستر سيتي التي فاز بها فريقه 2-0 في 8 مارس وقد ساهم مباشرة بالهدف الأول لأنطوني مارسيال بتمريرته الحاسمة من ركلة حرة غير مباشرة.

وقدم التمريرات الحاسمة في مواجهة لاسك (5-0) في ذهاب دور الـ16 في الدوري الأوروبي في 12 الحالي.


 

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