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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

برايتون يعود بنقطة من أرض وولفرهامبتون

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أنهى برايتون سلسلة هزائمه في الدوري الإنكليزي الممتاز البالغة أربع بتعادله مع مضيفه وولفرهامبتون في المرحلة الخامسة والثلاثين.

AFP

وحقق برايتون نقطة ثمينة من تعادل سلبي مع مضيفه ولفرهامبتون، ما أبعده في المركز السابع عشر، بفارق ثلاث نقاط عن كارديف سيتي صاحب المركز 18، آخر المراكز المؤدية إلى الهبوط للدرجة الإنكليزية الأولى.

وفاز فولهام على مضيفه بورنموث 1-صفر بركلة جزاء للصربي ألكسندر ميتروفيتش (53)، بينما تفوّق واتفورد الذي يخوض نهائي الكأس ضد سيتي في 18 أيار/مايو المقبل، على هادرسفيلد بهدفين سجلهما الإسباني جيرار دولوفو (5 و80)، مقابل هدف كارلان غرانت (90+3).

وتعادل وست هام مع ضيفه ليستر سيتي 2-2، سجّل لصاحب الأرض أنطونيو والإسباني بيريز (37 و82) ولليستر فاردي وبارنيس (67 و90 + 2). 
 

برايتون أند هوف ألبيون
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