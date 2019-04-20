برايتون يعود بنقطة من أرض وولفرهامبتون

وحقق برايتون نقطة ثمينة من تعادل سلبي مع مضيفه ولفرهامبتون، ما أبعده في المركز السابع عشر، بفارق ثلاث نقاط عن كارديف سيتي صاحب المركز 18، آخر المراكز المؤدية إلى الهبوط للدرجة الإنكليزية الأولى.



وفاز فولهام على مضيفه بورنموث 1-صفر بركلة جزاء للصربي ألكسندر ميتروفيتش (53)، بينما تفوّق واتفورد الذي يخوض نهائي الكأس ضد سيتي في 18 أيار/مايو المقبل، على هادرسفيلد بهدفين سجلهما الإسباني جيرار دولوفو (5 و80)، مقابل هدف كارلان غرانت (90+3).



وتعادل وست هام مع ضيفه ليستر سيتي 2-2، سجّل لصاحب الأرض أنطونيو والإسباني بيريز (37 و82) ولليستر فاردي وبارنيس (67 و90 + 2).

