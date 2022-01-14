المزيد من إصابات كورونا في صفوف مانشستر سيتي



وقال غوارديولا خلال المؤتمر الصحافي عشية قمة منافسات المرحلة الـ 22 التي ستجمع سيتي مع وصيفه تشيلسي على ملعب الاتحاد ستاديوم السبت: "لدينا المزيد من الحالات الإيجابية ولكنهم لا يريدون الإفصاح عن الأسماء، وأنا ايضاً لا يمكنني القول من (هو مصاب)".



ورغم ارتفاع عدد الإصابات في صفوف "سيتيزينس" إلا أنّ المواجهة المرتقبة ستقام في موعدها.



وتمّ وضع 21 شخصاً من طاقم سيتي، ومن بينهم 7 لاعبين وغوارديولا نفسه، في عزلة صحية وذلك غداة مباراة سيتي أمام فريق سويندون تاون من الدرجة الرابعة في الدور الثالث من كأس انكلترا في 13 الشهر الحالي (فاز سيتي 4-1).



وأضاف مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق: "البعض يعود، والبعض الآخر إيجابي مرة جديدة، في حال كانت نتيجة الاختبار سلبية مرة أولى وثم مرة ثانية، بإمكان اللاعب أن يعود، بخلاف ذلك، كلا".



وختم عندما سُئل عن حالته الصحية وحالة أسرته "نحن بخير. شكراً لكم".



ويتصدر سيتي الـ "بريميرليغ" برصيد 53 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط عن تشيلسي الثاني، وبفارق 11 نقطة عن ليفربول، علماً أن للـ "ريدز" مباراة مؤجلة.