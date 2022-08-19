الكشف عن عقوبات الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بحق توخيل وكونتي

قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الجمعة إيقاف المدرب الألماني لتشيلسي توماس توخيل لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 35 ألف جنيه استرليني، وذلك بسبب الشجار الذي حصل في نهاية الأسبوع المنصرم مع المدرب الإيطالي لتوتنهام أنطونيو كونتي الذي عوقب بدوره بغرامة قدرها 15 ألف جنيه.

وبانتظار أن يصدر كتابة الأسباب الموجبة لقراره، تم مؤقتاً تعليق عقوبة إيقاف توخيل ما سيسمح له بالتواجد مع فريقه خلال مباراة الدوري الأحد في ملعب ليدز يونايتد.

واكتفى الاتحاد الإنكليزي بتغريم كونتي 15 ألف جنيه بعدما أقر المدربان بسلوكهما غير اللائق عقب المباراة العاصفة التي انتهت بالتعادل على ملعب تشيلسي ضمن المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وفي بيانه الجمعة، قال الاتحاد الإنكليزي "أمرت لجنة تنظيمية مستقلة اليوم بتغريم توماس توخيل 35 ألف جنيه استرليني وإيقافه لمباراة واحدة، وتغريم أنطونيو كونتي 15 ألف جنيه استرليني بعدما انتهكا على التوالي قاعدة الاتحاد الإنكليزي إي 3".

وتابع "أقر توماس توخيل وأنطونيو كونتي بأن سلوكهما بعد صافرة نهاية مباراة الدوري الإنكليزي الممتاز بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبر يوم الأحد 14 آب/أغسطس 2022 كان غير لائق، وطالب كلا من المدربين بجلسة استماع مكتوبة"، وهو مصطلح قانوني يعني تقديم المرافعات المكتوبة والأدلة الموثقة المكتوبة فقط والنظر فيها.

وأشار إلى أن "هذه العقوبات قابلة للاستئناف، وتم تعليق إيقاف توماس توخيل لمباراة واحدة مؤقتاً بانتظار أن ترسل اللجنة التنظيمية المستقلة قرارها كتابةً، على أن يصبح متاحاً في الوقت المناسب".