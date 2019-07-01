العربية
English
Français
كوبا أمريكا 2019
الدوري الإنكليزي الممتاز

الكرواتي كوفاسيتش ينتقل إلى تشيلسي "نهائياً"

من قبل

انتقل لاعب الوسط الكرواتي الدولي ماتيو كوفاسيتش "نهائياً" إلى صفوف تشيلسي الإنكليزي بعد أن لعب الموسم الماضي في صفوف النادي اللندني على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني.

Reuters

وخاض كوفاسيتش 51 مباراة في صفوف البلوز الموسم المنصرم وساهم في احرازه الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وحلوله في المركز الثالث في الدوري المحلي والعودة بالتالي للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وفرض الفيفا في 22 شباط/فبراير الماضي، عقوبة بحق تشيلسي منعه بموجبها من ضم لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات (الصيفية لعام 2019، والشتوية في كانون الثاني/يناير 2020)، على خلفية مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصّر، معتبراً أنّ النادي اللندني خالف القواعد الناظمة بتعاقده مع 29 لاعبا قاصراً.

كما رفض الفيفا استئنافاً تقدم به النادي اللندني الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، لكنه بما انه يملك توقيع كوفاسيتش منذ الموسم الماضي تمكن من التعاقد معه بصورة دائمة.

وبحسب تقارير صحافية، فإنّ تشيلسي سيدفع مبلغ 40 مليون جنيه (51 مليون دولار) للحصول على خدمات لاعب الوسط الكرواتي الذي قال: "لقد استمتعت حقا بموسمي على سبيل الاعارة في صفوف تشيلسي، أشعر بالراحة داخل النادي وفي الدوري الإنكليزي أيضاً. أنا سعيد جداً لانتقالي بصورة دائمة".

في المقابل، أشار تشلسي بأنه لن يتخذ خيار الإبقاء على المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين المعار إليه أيضاً من يوفنتوس الإيطالي.

وسجل هيغواين الذي انتقل إلى لندن في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، خمسة أهداف في صفوف تشلسي وسيعود بالتالي الى يوفنتوس ليلعب مجدداً بإشراف مدربه ماوريتسيو ساري حيث لعب معه أيضاً في صفوف نابولي وتشيلسي.

تشيلسي الإنكليزي ماتيو كوفاسيتش
السابق راشفورد يجدّد عقده مع مانشستر
اقرأ
راشفورد يجدّد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2023
التالي واتفورد يعزز دفاعه بالتعاقد مع
اقرأ
واتفورد يعزز دفاعه بالتعاقد مع كريغ دوسون

آخر الأحداث