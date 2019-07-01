الكرواتي كوفاسيتش ينتقل إلى تشيلسي "نهائياً"

وخاض كوفاسيتش 51 مباراة في صفوف البلوز الموسم المنصرم وساهم في احرازه الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وحلوله في المركز الثالث في الدوري المحلي والعودة بالتالي للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وفرض الفيفا في 22 شباط/فبراير الماضي، عقوبة بحق تشيلسي منعه بموجبها من ضم لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات (الصيفية لعام 2019، والشتوية في كانون الثاني/يناير 2020)، على خلفية مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصّر، معتبراً أنّ النادي اللندني خالف القواعد الناظمة بتعاقده مع 29 لاعبا قاصراً.

كما رفض الفيفا استئنافاً تقدم به النادي اللندني الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، لكنه بما انه يملك توقيع كوفاسيتش منذ الموسم الماضي تمكن من التعاقد معه بصورة دائمة.

وبحسب تقارير صحافية، فإنّ تشيلسي سيدفع مبلغ 40 مليون جنيه (51 مليون دولار) للحصول على خدمات لاعب الوسط الكرواتي الذي قال: "لقد استمتعت حقا بموسمي على سبيل الاعارة في صفوف تشيلسي، أشعر بالراحة داخل النادي وفي الدوري الإنكليزي أيضاً. أنا سعيد جداً لانتقالي بصورة دائمة".

في المقابل، أشار تشلسي بأنه لن يتخذ خيار الإبقاء على المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين المعار إليه أيضاً من يوفنتوس الإيطالي.

وسجل هيغواين الذي انتقل إلى لندن في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، خمسة أهداف في صفوف تشلسي وسيعود بالتالي الى يوفنتوس ليلعب مجدداً بإشراف مدربه ماوريتسيو ساري حيث لعب معه أيضاً في صفوف نابولي وتشيلسي.