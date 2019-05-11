الدوري الإنكليزي...مانشستر سيتي أم ليفربول؟ مباراة تفصل أحدهما عن العرش

يسدل الستار مساء الغد على المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لتبدأ احتفالات تتويج أحد قطبين: مانشستر سيتي حامل اللقب، أو مطارده حتى الرمق الأخير ليفربول.

ستفتح أمسية الغد باب المجد على مصراعيه لواحد من فريقين في شمال إنكلترا تفصل بينهما حتى الآن نقطة واحدة لا غير: سيتي المتصدر الباحث عن لقبه الرابع في المواسم السبعة الأخيرة والثاني توالياً بقيادة مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، أو ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب، اللاهث خلف لقب في بطولة إنكلترا للمرة الأولى منذ 1990.

في مواجهة سيتي لمضيفه برايتون، واستضافة ليفربول لولفرهامبتون، ستحسم وجهة لقب دوري شهد منافسة شرسة حتى المرحلة الأخيرة التي تقام كل مبارياتها بالتوقيت ذاته (14,00 ت غ). سيناريو مشوق يعكس مثاليا هيمنة الأندية الإنكليزية قاريا هذا الموسم: ليفربول وتوتنهام هوتسبر في نهائي دوري الأبطال، وأرسنال وتشيلسي في نهائي "يوروبا ليغ".

قدم سيتي وليفربول كل شيء هذا الموسم: غزارة في الأهداف، نجاح في التكتيك، مثابرة، وكرة قدم ممتعة غالباً ما دفعت المشجعين إلى حبس أنفاسهم في اللحظات الأخيرة من مباريات لم تحسمها سوى صافرة الحكم.

الأرقام كفيلة باختصار موسم ليس كغيره: 95 نقطة لسيتي، 94 لليفربول، 91 هدفا لسيتي، 87 لليفربول، 31 فوزاً لسيتي مقابل تعادلين وأربع هزائم، 29 فوزا مقابل سبع تعادلات وخسارة واحدة فقط لليفربول.

نتائج المراحل الأخيرة معيار أيضاً: تخطى سيتي عثرة كانون الأول/ديسمبر عندما تلقى ثلاثة هزائم في أربع مباريات، ومضى منذ 30 من الشهر المذكور لتسجيل هزيمة واحدة فقط و17 انتصارا بينهما 13 فوزاً متتالياً يحملها إلى ملعب برايتون الأحد، آملاً في أن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب الدوري الممتاز منذ غريمه مانشستر يونايتد (2009).

في المقابل، تعافى ليفربول الذي تصدر خلال الموسم بفارق سبع نقاط، من عثرة خسارة وأربع تعادلات في تسع مباريات بين بداية 2019 والثالث من آذار/مارس، ليدخل مباراة ولفرهامبتون مع ثماني انتصارات متتالية في الدوري المحلي، والأهم بمعنويات "ريمونتادا" مذهلة حققها في نصف نهائي دوري الأبطال، بقلب تأخره أمام برشلونة الإسباني صفر-3 ذهابا، الى فوز برباعية نظيفة في أنفيلد.

وقال غوارديولا بعد الفوز على ليستر سيتي 1-صفر في المرحلة ما قبل الأخيرة "اللاعبون ناضجون، وتتبقى لنا مباراة واحدة (...) سيكون الأمر صعباً في برايتون. لقد انتزعوا نتيجة جيدة من أرسنال (1-1 على استاد الإمارات في لندن في المرحلة الماضية). لعبنا ضدهم قبل أسابيع وكانت المباراة صعبة (1-صفر في نصف نهائي كأس إنكلترا)".

وتابع "سيلعبون (برايتون) من أجل الفخر لكن الأمور هي بين أيدينا. كنا متأخرين بفارق سبع نقاط (عن ليفربول) في الترتيب لكننا لا نستسلم أبداً. ما زلنا في المنافسة وحققنا 13 انتصاراً متتالياً".

سيكون سيتي أمام فرصة إثبات موقعه كالطرف الأقوى في كرة القدم الإنكليزية، إذ أن إحرازه لقب الدوري سيجعله أقرب إلى الثلاثية المحلية، اذ سبق له أن توج بلقب كأس الرابطة، ويخوض نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ضد واتفورد في 18 أيار/مايو.

مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون