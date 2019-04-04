الدوري الإنكليزي: ليفربول الأكثر دفعا لوكلاء اللاعبين



وللموسم الثاني على التوالي، فتح ليفربول الطريق من أجل الحصول على خدمات الحارس البرازيلي أليسون بيكر، لاعبي الوسط الغيني نابي كيتا والبرازيلي فابينيو، والمهاجم السويسري شيردان شاكيري، وأنفق 44 مليون جنيه استرليني (58 مليون دولار).

وأكمل تشيلسي (27 مليون جنيه) ومانشستر سيتي (24 مليونا) ومانشستر يونايتد (21 مليونا) قائمة الأربعة الكبار الأكثر دفعا للوكلاء.

وتأتي هذه الأرقام التي نشرها الاتحاد الإنكليزي، قبل يوم واحد من اجتماع لأندية الدوري الممتاز مخصص لمناقشة وسائل تخفيض المبالغ المدفوعة للوسطاء.

ومن الإجراءات المقترحة منع إزدواجية التمثيل التي تسمح للوكلاء بتمثيل ليس اللاعب وحسب وإنما النادي الشاري أو البائع في نفس العقد، وكذلك تحديد سقوف النفقات وإدخال ما يعرف بفحص لكي يصبح الوسيط وكيلا.

ومع احتساب دوريات الدرجات الدنيا، زادت النفقات الإجمالية للعملاء في كرة القدم الإنكليزية 60 مليون جنيه لتصل إلى 318 مليون جنيه استرليني.

