العربية
English
الدوري الألماني
الدوري الإنكليزي الممتاز

التصريح لأندية الـ"بريميرليغ" بإقامة مباريات ودية

من قبل

تلقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز تصريحاً بإقامة مباريات ودية، استعداداً لاستئناف منافسات البريميير ليغ عقبَ فترة التوقف الإجباري جراء وباء كورونا.

AFP

وذكرت تقاريرُ إخبارية أن هذه الموافقة جاءت مقترنة ً بعدة اشتراطات ، من بينها ألا يبعدَ ملعب ُ اللقاء لمسافة تزيدُ عن التسعين دقيقة ، مع ضرورة أن يتوجه اللاعبون إلى الملعب بسياراتهم الخاصة ، مرتدين بالفعل الملابس التي سيخوضون بها المباراة ، على أن يدخلوا إلى أرض الميدان مباشرة ً دون المرور بغرف الملابس التي ستبقى مغلقة ً طوال الوقت. ولحين خضوع حكام البريميير ليغ لفحوصات الكشف عن فيروس كوفيد تسعة عشر ، سيتولى إدارةُ هذه المباريات الودية تحكيميا أفراد ٌ من الأجهزة الفنية للفريقين المتباريين. وينتظر أن تستأنف َ مباريات ُ الدوري الإنكليزي الممتاز في السابع عشر من يونيو/ حزيران الجاري.

السابق غريليش...الكثير من العمل الخير
اقرأ
غريليش...الكثير من العمل الخيري لتعويض مخالفة الحجر
التالي

آخر الأحداث