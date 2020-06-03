التصريح لأندية الـ"بريميرليغ" بإقامة مباريات ودية

وذكرت تقاريرُ إخبارية أن هذه الموافقة جاءت مقترنة ً بعدة اشتراطات ، من بينها ألا يبعدَ ملعب ُ اللقاء لمسافة تزيدُ عن التسعين دقيقة ، مع ضرورة أن يتوجه اللاعبون إلى الملعب بسياراتهم الخاصة ، مرتدين بالفعل الملابس التي سيخوضون بها المباراة ، على أن يدخلوا إلى أرض الميدان مباشرة ً دون المرور بغرف الملابس التي ستبقى مغلقة ً طوال الوقت. ولحين خضوع حكام البريميير ليغ لفحوصات الكشف عن فيروس كوفيد تسعة عشر ، سيتولى إدارةُ هذه المباريات الودية تحكيميا أفراد ٌ من الأجهزة الفنية للفريقين المتباريين. وينتظر أن تستأنف َ مباريات ُ الدوري الإنكليزي الممتاز في السابع عشر من يونيو/ حزيران الجاري.