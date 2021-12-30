الإصابة تُبعد فاردي عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع



واعتبر الإيرلندي الشمالي برندان رودجرز مدرب ليستر أنّ "الإرهاق" المتراكم في نهاية هذا العام وبشكل خاص توالي مباريات الدوري الممتاز، ولا سيما مرحلة الـ "بوكسينغ داي"، وكذلك تفشي جائحة "كوفيد-19" مجدداً، "ساهما" في إصابة فاردي.



وكان سبق للهداف، البالغ 34 عاماً، أن عانى من إصابة عضلية خلال الخسارة أمام ليفربول في ربع نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح في 22 الشهر الحالي، ما أجبر مدربه على إراحته في مباراة الخسارة الكبيرة 3-6 أمام مانشستر سيتي حامل اللقب ومتصدر الدوري في المرحلة التاسعة عشرة.



ويعتبر فاردي أفضل هداف في صفوف فريقه هذا الموسم، كما يحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين في الدوري الممتاز مع 9 أهداف في 16 مباراة.



ويحتل ليستر المركز التاسع برصيد 25 نقطة من 18 مباراة، من 7 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم.