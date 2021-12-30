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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

الإصابة تُبعد فاردي عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع

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سيبتعد مهاجم ليستر سيتي الدولي جايمي فاردي عن الملاعب من ثلاثة إلى أربعة أسابيع عقب تعرضه لإصابة في فخذه الثلاثاء، خلال مباراة الفوز على ليفربول بهدف نظيف في منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي.

Reuters


واعتبر الإيرلندي الشمالي برندان رودجرز مدرب ليستر أنّ "الإرهاق" المتراكم في نهاية هذا العام وبشكل خاص توالي مباريات الدوري الممتاز، ولا سيما مرحلة الـ "بوكسينغ داي"، وكذلك تفشي جائحة "كوفيد-19" مجدداً، "ساهما" في إصابة فاردي. 

وكان سبق للهداف، البالغ 34 عاماً، أن عانى من إصابة عضلية خلال الخسارة أمام ليفربول في ربع نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح في 22 الشهر الحالي، ما أجبر مدربه على إراحته في مباراة الخسارة الكبيرة 3-6 أمام مانشستر سيتي حامل اللقب ومتصدر الدوري في المرحلة التاسعة عشرة.

ويعتبر فاردي أفضل هداف في صفوف فريقه هذا الموسم، كما يحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين في الدوري الممتاز مع 9 أهداف في 16 مباراة.

ويحتل ليستر المركز التاسع برصيد 25 نقطة من 18 مباراة، من 7 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم.

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