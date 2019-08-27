الإصابة تبعد الوافد الجديد غبامان شهرين عن إيفرتون

وأكد النادي في بيان أنّ غبامان "تعرض لإصابة في وتر العضلة الرباعية للفخذ الأيمن، ما سيدفع لاعب خط الوسط للتوقف عن اللعب لمدة ثمانية أسابيع على الأقل".

وتابع: "سيتم تحديد الجدول الزمني الكامل (للتعافي من) الإصابة بعد إجراء المزيد من الفحوص الطبية في خلال الاسبوع الحالي".

وغاب اللاعب عن مباراة فريقه التي خسرها أمام مضيفه أستون فيلا صفر-2 ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز الأسبوع الماضي.

وانضم غبامان (23 عاماً) مطلع الشهر الحالي إلى نادي مدينة ليفربول بموجب عقد لمدة خمسة أعوام مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 28 مليون يورو) قادماً من ماينتس الألماني، لتعويض رحيل لاعب الوسط السنغالي إدريسا غي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.