الإصابة تبعد آلي عن توتنهام

وغاب آلي عن مباراة انتهت بفوز توتنهام 1-صفر على إيفرتون يوم الإثنين الماضي لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الجاهزية قبل مواجهة بورنموث صاحب المركز قبل الأخير وبفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الأربعاء: "هذه إصابة بسيطة لكنه غير جاهز لمباراة الغد، إنّه يملك تاريخاً سيئاً من إصابات عضلات الفخذ الخلفية لذا يجب عليه التحلي بالحذر، لا يمكن المخاطرة عندما يعاني من مشكلة بسيطة".

ورفض مورينيو التعليق على عقوبة داير بالإيقاف أربع مباريات بعد شجار مع مشجع في مباراة سابقة ضمن كأس الاتحاد الإنكليزي وقال "لا يوجد رد فعل، إذا أجبت سأتعرض لمشكلة وأنا لا أريد ذلك، لذا ليس لدي تعليق عن الأمر".