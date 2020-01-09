ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 13 نقطة عن ملاحقه ليستر سيتي الثاني مع مباراة مؤجلة في جعبته، وذلك بعد فوزه بمبارياته الـ11 الأخيرة في الدوري، وتحديداً منذ تعادله مع غريمه مانشستر يونايتد 1-1 في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويبدو أن أحداً ليس باستطاعته الوقوف هذا الموسم بوجه ليفربول وحلمه بإحراز لقبه الأول في الدوري منذ عام 1990، في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه الفريق بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب ونجومه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه، المتوج الإثنين بلقب أفضل لاعب في إفريقيا، والبرازيلي روبرتو فيرمينو أو المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

ويتواجه ليفربول مع توتنهام للمرة الثانية منذ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حين خرج "الحمر" منتصرين 2-صفر بهدفي صلاح والبلجيكي ديفوك أوريغي، قبل أن يجددّوا تفوقهم على سبيرز في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حين تغلبوا عليهم 2-1 في المرحلة العاشرة من الدوري.

وستكون مواجهة السبت مختلفة عن لقاء تشرين الأول/أكتوبر، إذ يقود سبيرز هذه المرة البرتغالي جوزيه مورينيو الذي خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعد بداية واعدة بالفوز على أولمبياكوس اليوناني (4-2) في دوري الأبطال ثم بورنموث (3-2) في الدوري الممتاز، تراجع أداء سبيرز وحققوا ثلاثة انتصارات فقط في تسع مباريات ضمن جميع المسابقات، آخرها التعادل أمام ميدلزبره من الدرجة الأولى 1-1 في الدور الثالث من مسابقة الكأس، ما سيجبره على خوض مباراة معادة.

وما يزيد من صعوبة وضع الفريق اللندني الذي يحتل المركز السادس في الترتيب المحلي بفارق ست نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال والذي يحتله جاره تشيلسي، أنه سيفتقد هدافه هاري كاين لفترة طويلة بعد تعرضه لتمزق في عضلات باطن الفخذ، خلال خسارة الفريق الأخيرة ضد ساوثمبتون (صفر-1) في الدوري.

وعرج كاين (26 عاماً) خلال سقوط الفريق اللندني على ملعب "ساينت ماريز"، فيما أقرّ مدرّبه مورينيو أنه يتوقع "أنباء سيئة" عن حالة مهاجمه المصاب في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

وأكد توتنهام "أن هاري عانى تمزقاً في العضلات الباطنية لفخذه الأيسر خلال اليوم الأول من العام الجديد ضد ساوثمبتون"، مضيفاً "سيواصل طاقمنا الطبي مراجعة الاصابة مع استمرار مرحلة العلاج".

رد كاين، صاحب 27 هدفاً في 31 مباراة هذا الموسم لفريقه وبلاده، على إصابته الموجعة مغرداً "الأوقات الصعبة لا تدوم، بل الناس الاقوياء".

كما خسر توتنهام جهود الفرنسي موسى سيسوكو الذي خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى ستبعده عن التمارين حتى شهر نيسان/أبريل المقبل، وذلك بسبب إصابة تعرض لها أيضاً ضد ساوثمبتون، لينضم وكاين إلى الحارس الفرنسي هوغو لوريس الغائب منذ تشرين الأول/أكتوبر لإصابته بخلع في كوعه، إضافة للويلزي بن ديفيس، فيما صرح مورينيو أن الفرنسي تانغي ندومبيلي "مصاب دائماً" بعد خروجه عارجاً في الشوط الأول أمام ساوثمبتون.