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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

الأمير وليام يصف الاساءات العنصرية تجاه لاعبي كرة القدم بالـ"حقيرة"

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وصف الأمير وليام، نجل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، الإساءات العنصرية الموجهة للاعبي كرة القدم بأنّها "حقيرة" مشدداً على ضرورة توقفها بعد أن أصبح راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد آخر ضحاياها.

AFP

وكان كل من الفرنسي أنطوني مارسيال والهولندي اكسيل توانزيبي زميلا راشفورد في يونايتد، رفقة مدافع تشيلسي ريس جيمس ولاعب وست بروميتش روماين سويرز من سانت كيتس ونيفيس عرضة لإساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الأخير.

واستُهدف راشفورد بعد تعادل يونايتد السلبي مع أرسنال يوم السبت، مما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق.


وغرّد وليام: "الإساءات العنصرية - سواء في الملعب أو في المدرجات أو على وسائل التواصل الاجتماعي - حقيرة ويجب أن تتوقف الآن".

وتابع: "لدينا جميعاً مسؤولية لخلق بيئة لا يُسمح فيها بمثل هذه الإساءات، وأولئك الذين يختارون نشر الكراهية والانقسام يتحملون مسؤولية أفعالهم".

ودعت رابطة اللاعبين المحترفين منصات التواصل لإثبات أنها ملتزمة فعلاً بمعالجة مشكلة تقول إنها تمر "في مرحلة أزمة" منذ عامين.

وقالت في بيان: "يجب بذل كل الجهود لحمايتهم (لاعبي كرة القدم المحترفين)، وجميع المستخدمين الآخرين، من الإساءات العنصرية أثناء استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي".

ذكرت شرطة مانشستر الكبرى أنّه تم الإبلاغ عن عدد من التعليقات المسيئة الموجهة للاعبي يونايتد مضيفة أنها: "ستحقق في هذه الجرائم بدقة".

وقال راشفورد، الذي قاد حملة على صعيد الوطن لمكافحة فقر الأطفال، إن التصريحات أظهرت "الإنسانية ووسائل التواصل الاجتماعي في أسوأ صورة لها".

مانشستر يونايتد الإنكليزي الدوري الإنكليزي الممتاز العنصرية ماركوس راشفورد
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