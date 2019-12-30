إينغس يستمتع بكرة القدم بعد عودته للتألق

وسجّل إينغس هدف التعادل أمام كريستال بالاس يوم السبت محرزاً هدفه الثامن في نفس العدد من المباريات التي خاضها أساسياً ليرفع إجمالي رصيده إلى 14 هدفاً هذا الموسم ويقود ساوثهامبتون للتقدم للمركز 15 برصيد 22 نقطة من 20 مباراة.

ويمضي اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، والذي لعب 14 مباراة فقط على مدار ثلاث سنوات في ليفربول بسبب الإصابات، في طريقه لتحقيق أفضل مواسمه منذ العودة إلى نادي صباه في 2018.

وأبلغ إينغس موقع النادي: "إنّه مزيج من الأشياء، استمتع مجدداً بكرة القدم في هذا النادي، أشعر بحب الجماهير وزملائي في الفريق، كلّ هذه الأجواء تساعد كثيراً".

وتابع: "قدمنا أداء رائعاً في المباريات الثلاث الأخيرة.. قطعنا شوطاً كبيراً ووصلنا إلى المستوى الذي نبغيه".

وكان ساوثهامبتون يواجه معركة شرسة لتفادي الهبوط بعد أن تراجع إلى المركز 19 الشهر الماضي لكنه حقق أربعة انتصارات وتعادل مرتين في آخر ثماني مباريات قبل مباراته يوم الأربعاء على أرضه أمام توتنهام.



ويرجع جزء كبير من هذا التحسن إلى قرار هازنهوتل العودة للاعتماد على خط ظهر من أربعة لاعبين ليتخلى عن طريقة لعب 3-5-2 و3-4-3 التي لم يستفد منها الفريق.

وأبلغ المدرب النمساوي وسائل إعلام بريطانية "أصبحنا فريقاً أكثر تنافسية حالياً".



وتجرّع ساوثهامبتون هزيمة منكرة بتسعة أهداف دون رد على أرضه أمام ليستر سيتي في تشرين الأول/أكتوبر وخسر مباراتيه التاليتين قبل أن يغير هازنهوتل طريقة اللعب ليتعادل 2-2 في ضيافة أرسنال.

ومن وقتها فاز على واتفورد ونوريتش سيتي قبل أن يخسر بصعوبة أمام نيوكاسل يونايتد ووست هام لكنه استفاق ليفوز على أستون فيلا وتشيلسي قبل التعادل مع بالاس.