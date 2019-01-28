إيمري يرغب في ضم لاعبين جديدين لأرسنال

وصرح إيمري عشية استضافة فريقه لكارديف سيتي في المرحلة الـ 24 من الدوري "ندرس (ضم) لاعبين مختلفين وإمكانية ما إذا كانا يستطيعان الانضمام إلينا. إذا لم يأتيا ليساعدانا كما نريد، فأنا أفضل ألا يأتيا"، وكأنه يريد بذلك القول إن فريق "المدفجية" ليس مستعداً لكسر حصالة أمواله.

وحسب وسائل إعلام بريطانية وأوروبية، يهدف أرسنال إلى ضم الكرواتي إيفان بيريتشيتش من إنتر ميلان الإيطالي، والإسباني دينيس سواريز من برشلونة.

ولا يريد المدرب الباسكي في المقابل تعزيز دفاعاته رغم الإصابات الكثيرة (الإسباني هكتور بيليرين، اليوناني سقراطيس بابادوبولوس، روبرت هولدينغ والفرنسي لوران كوسييلني).

وختم "لدينا ما يكفي من اللاعبين، في قلب الدفاع في الفريق. المشكلة هي فقط أنه لدينا العديد من المصابين في هذا المركز. إذا أضفنا لاعباً آخر، فعندما يستطيع الجميع اللعب ستحصل لدينا مشاكل".



