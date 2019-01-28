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كأس آسيا - الإمارات 2019
الدوري الإنكليزي الممتاز

إيمري يرغب في ضم لاعبين جديدين لأرسنال

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أعلن مدرب أرسنال الإنكليزي لكرة القدم، الإسباني أوناي إيمري، الإثنين أنه يريد ضم لاعبين إثنين قبل إقفال سوق الانتقالات الشتوية الخميس، مشيراً إلى أنه لا يبحث عن مدافعين رغم كثرة الإصابات في خط دفاع الفريق.

Reuters

وصرح إيمري عشية استضافة فريقه لكارديف سيتي في المرحلة الـ 24 من الدوري "ندرس (ضم) لاعبين مختلفين وإمكانية ما إذا كانا يستطيعان الانضمام إلينا. إذا لم يأتيا ليساعدانا كما نريد، فأنا أفضل ألا يأتيا"، وكأنه يريد بذلك القول إن فريق "المدفجية" ليس مستعداً لكسر حصالة أمواله.

وحسب وسائل إعلام بريطانية وأوروبية، يهدف أرسنال إلى ضم الكرواتي إيفان بيريتشيتش من إنتر ميلان الإيطالي، والإسباني دينيس سواريز من برشلونة.

ولا يريد المدرب الباسكي في المقابل تعزيز دفاعاته رغم الإصابات الكثيرة (الإسباني هكتور بيليرين، اليوناني سقراطيس بابادوبولوس، روبرت هولدينغ والفرنسي لوران كوسييلني).

وختم "لدينا ما يكفي من اللاعبين، في قلب الدفاع في الفريق. المشكلة هي فقط أنه لدينا العديد من المصابين في هذا المركز. إذا أضفنا لاعباً آخر، فعندما يستطيع الجميع اللعب ستحصل لدينا مشاكل".
 
 

أوناي إيمري أرسنال
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