إيفرتون يمدّد عقد مهاجمه ريتشارليسون

وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً من واتفورد مقابل حوالي 40 مليون جنيه استرليني (51.3 مليون دولار) في أول صفقة يبرمها المدرب ماركو سيلفا في تموز/يوليو 2018 وسجل 20 هدفاً مع إيفرتون في كل المسابقات.

وأبلغ ريتشارليسون، الذي لعب 19 مباراة مع البرازيل، موقع إيفرتون على الانترنت "أرغب في البقاء هنا لفترة طويلة. هذا النادي منحني الفرصة لإظهار قدراتي".

وتابع "من خلال أدائي مع إيفرتون حصلت على مكان في منتخب البرازيل وسجلت هنا الكثير من الأهداف في الدوري الممتاز. الآن حان الوقت لمواصلة التركيز من أجل اسعاد الجماهير".