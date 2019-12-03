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خليجي 24
الدوري الإنكليزي الممتاز

إيفرتون يمدّد عقد مهاجمه ريتشارليسون

أعلن إيفرتون الانكليزي اليوم الثلاثاء إنه مدّد عقد مهاجمه البرازيلي ريتشارليسون حتى 2024.

Reuters

وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً من واتفورد مقابل حوالي 40 مليون جنيه استرليني (51.3 مليون دولار) في أول صفقة يبرمها المدرب ماركو سيلفا في تموز/يوليو 2018 وسجل 20 هدفاً مع إيفرتون في كل المسابقات.

وأبلغ ريتشارليسون، الذي لعب 19 مباراة مع البرازيل، موقع إيفرتون على الانترنت "أرغب في البقاء هنا لفترة طويلة. هذا النادي منحني الفرصة لإظهار قدراتي".

وتابع "من خلال أدائي مع إيفرتون حصلت على مكان في منتخب البرازيل وسجلت هنا الكثير من الأهداف في الدوري الممتاز. الآن حان الوقت لمواصلة التركيز من أجل اسعاد الجماهير".

ريتشارليسون
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