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الدوري الإنكليزي الممتاز

إيفرتون يخسر جهود كالفرت لوين في المواجهة ضد وولفرهامبتون

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قال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون إن المهاجم دومينيك كالفرت لوين أصيب في عضلات الفخذ الخلفية ولن يشارك مع الفريق غداً الثلاثاء أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

AFP

وكالفرت لوين البالغ من العمر 23 عاماً هو هداف إيفرتون في  الدوري برصيد 11 هدفاً هذا الموسم متأخراً بهدفين عن محمد صلاح نجم ليفربول.  

وقال أنشيلوتي للصحفيين اليوم الاثنين "كان يعاني من مشكلة بسيطة خلال الأسبوع قبل مباراة وست هام لكن نظراً لأنه لم يواجه هذا النوع من الاصابات من قبل لم يكن قادراً على تقييم حالته بوضوح".  

ولعب الدولي الإنكليزي كالفرت-لوين 79 دقيقة في الهزيمة 1-0 على وست هام في جوديسون بارك في الأول من كانون الثاني/ يناير قبل أن يحل جينك طوسون بدلاً منه.  

وأضاف أنشيلوتي "نرغب في الحفاظ عليه وأن يكون جاهزاً بنسبة مئة في المئة عند عودته. في غياب لاعب مهم مثل دومينيك يجب أن نعمل على تعويضه بطريقة مختلفة".  

وتابع: "يجب أن نتأقلم مع هذا الموقف. بالطبع سنكون أقل خطورة في التمريرات العرضية لكن ربما نكون أكثر خطورة في اللمسة الأخيرة".  

وقال أنشيلوتي أيضاً إن المهاجم البرازيلي ريتشارليسون سيخضع لاختبار لياقة في اللحظة الأخيرة بينما سيعود لاعب الوسط الآن "خلال 10 أو 15 يوماً".  

ويحتل إيفرتون المركز السابع وقد يعود للمربع الذهبي حال تعادله لكن أنشيلوتي حذر فريقه من خطورة المنافس.  

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