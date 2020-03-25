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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

إيغالو يقترب من البقاء مع مانشستر يونايتد

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بعد بدايته الرائعة مع مانشستر يونايتد يقترب المهاجم النيجيري أوديون إيغالو من البقاء بشكل دائم مع الفريق الإنكليزي بعد انتهاء عقد إعارته إليه.

Reuters

ذكرت تقارير إعلامية صينية أن المهاجم النيجيري أوبافيمي مارتينز بات على أعتاب الانتقال إلى شنغهاي شينهوا ليزيد من فرص بقاء أوديون إيغالو في مانشستر يونايتد بشكل دائم بعد انتهاء الإعارة.

وبدأ إيغالو مسيرته مع مانشستر يونايتد بشكل رائع وسجل أربعة أهداف في ثماني مباريات منذ توقيع عقد الإعارة حتى 31 أيار/مايو من شنغهاي.

وقالت صحيفة تيتان سبورتس إن مارتينز، الذي كان متعاقداً مع شينهوا من 2016 وحتى نهاية موسم 2018، وصل إلى الصين يوم الثلاثاء وبات قريباً من تعويض إيغالو للعب في الدوري الصيني الممتاز.

ولم يبدأ بعد موسم 2020 في الدوري الصيني بعدما تأجلت ضربة البداية لأجل غير مسمى بسبب تفشي وباء فيروس كورونا لكن زادت التكهنات حول إمكانية بدء المسابقة قرب نهاية نيسان / أبريل نيسان أو في بداية أيار/مايو.

وتوقف الدوري الإنكليزي الممتاز بسبب الوباء أيضاً ولن يعود إلى الحياة قبل 30 أبريل نيسان.
 

أوديون إيغالو
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