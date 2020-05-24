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الدوري الألماني
الدوري الإنكليزي الممتاز

إصابة أحد لاعبي بورنموث بـ"فيروس كورونا"

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قال نادي بورنموث اليوم الأحد إن الجولة الثانية من الفحوص التي خضع لها لاعبون وعاملون في الدوري الانكليزي أثبتت إصابة أحد لاعبيه بـ"فيروس كورونا" المستجد.

REUTERS

وقالت رابطة الدوري الإنكليزي أمس السبت إنه تم اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في ناديين مختلفين في الدفعة الثانية من الاختبارات. 

ولم يكشف بورنموث عن هوية لاعبه المصاب لكنه أكد أنه سيخضع لعزل ذاتي لسبعة أيام تنفيذاً للتعليمات قبل الخضوع لفحص آخر. 

وقال بورنموث في بيان: "يمكن لنادي بورنموث التأكيد بأن أحد لاعبيه جاءت نتيجة فحصه إيجابية عقب جولة الفحوص الثانية للنادي". 

وأضاف البيان: "ومع اتباع الإرشادات التي وضعتها رابطة الدوري الممتاز لاستئناف التدريبات بكل دقة فإن مراكز تدريب النادي تظل بيئة عمل تتوفر فيها السلامة للاعبين والطواقم. وسنستمر في الخضوع لفحوص كورونا مرتين أسبوعياً." 

ومنذ أن عاد اللاعبون إلى تدريبات محدودة في مجموعات صغيرة يوم الثلاثاء الماضي، تم تأكيد إصابة ثمانية أفراد بالفيروس في أندية الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفي الجولة الأولى من الفحوص التي أجريت ما بين 17 و18 أيار/مايو الجاري ثبتت إصابة ستة أشخاص بالعدوى من بينهم مدافع واتفورد أدريان ماريابا وإيان وون مساعد مدرب بيرنلي. 

وتأمل رابطة الدوري الممتاز أن تستأنف المسابقة في حزيران/يونيو لكن لم يتم تحديد موعد بعد. 
 

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