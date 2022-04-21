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الدوري الإنكليزي الممتاز

إريك تين هاغ مدرباً جديداً لمانشستر يونايتد اعتباراً من الموسم المقبل

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي اليوم الخميس رسمياً عن تعيين الهولندي إريك تين هاغ مدرباً جديداً للفريق الأول اعتباراً من الصيف المقبل وحتى يونيو 2025.

REUTERS

وقال النادي الإنكليزي في بيان "يسرّ مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تين هاغ في منصب مدرب الفريق الأول... اعتباراً من نهاية الموسم الحالي وحتى حزيران/يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي". 

وأوضح مدير كرة القدم في النادي الإنكليزي جون مورتو أنه "خلال السنوات الأربع الماضية في أياكس، أثبت إريك نفسه كواحد من أكثر المدربين حماسة ونجاحاً في أوروبا، واشتهر بجاذبية فريقه وكرة القدم الهجومية والتزامه تجاه الشباب".

من جهته، قال تن هاغ البالغ 52 عاماً "إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدرباً لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل. أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنا مصمم تماماً على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه".

وأضاف أنه "سيكون من الصعب مغادرة أياكس بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنهاء هذا الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد".

وأوكل يونايتد الى الألماني رالف رانغنيك مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم عقب إقالة النروجي أولي غونار سولشاير من منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد قرابة ثلاثة أعوام على توليه مسؤولية الإدارة الفنية للفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب.
 

مانشستر يونايتد الإنكليزي الدوري الإنكليزي الممتاز إيريك تن هاغ
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