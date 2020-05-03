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الدوري الإنكليزي الممتاز

أوييه يطالب بتتويج ليفربول إذا لم يستكمل الموسم

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يعتقد جيرار أوييه مدرب ليفربول السابق أنه يتعين على سلطات كرة القدم الإنكليزية منح لقب الدوري الانجليزي الممتاز إلى ناديه السابق حتى في حالة عدم اتمام الموسم في ظل تفشي فيروس كورونا.

AFP

وينفرد ليفربول وبكل جدارة بصدارة الترتيب متفوقا بفارق 25 نقطة على أقرب ملاحقيه قبل تسع جولات من نهاية الموسم. 

وتوقفت مباريات الدوري في التاسع من آذار/مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية. 

ويرى أوييه، الذي سبق أن قاد ليفربول للفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي وبكأس الاتحاد الأوروبي في 2001 خلال ستة أعوام أمضاها على رأس الجهاز الفني في أنفيلد، أن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب يستحق التتويج باللقب عن جدارة. 

ورداً على سؤال عن أحقية ليفربول في التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 1990 قال مدرب منتخب فرنسا السابق لمحطة "توك سبورت" الإذاعية: "نعم. هذا ما فعلوه في فرنسا. لقد منحوا اللقب لباريس سان جيرمان الذي كان يتفوق في الصدارة بفارق 12 نقطة وأعتقد أن ليفربول يحتاج للفوز بمباراتين فقط لضمان الفوز باللقب." 

وأضاف المدرب الفرنسي "لو كان الفارق نقطتين أو ثلاث نقاط لكان من الممكن القول أن هناك فرص أمام الفرق التالية لكن في ظل وجود 25 نقطة فهو بالتأكيد سيحصد اللقب. وهو يستحق ذلك." 

ويعمل أوييه حاليا مستشارا لرئيس نادي أولمبيك ليون جان ميشيل أولاس. 

وقال أوييه "أعتقد أنه يتعين عليهم اتباع تعليمات الحكومة. فإذا ما قررت الحكومة التوقف فلابد لنا الالتزام بذلك، وثانياً ربما يتعين علينا الانتظار قليلا لأننا لا نعلم كيف سيكون الحال في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع."

ليفربول فيروس كورونا
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