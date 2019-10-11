أوباميانغ يتفوّق على محرز وينال جائزة لاعب الشهر

وتألق بيير إميريك أوباميانغ نجم أرسنال الإنكليزي بشكل ملفت في سبتمبر الماضي مسهماً في احتلال فريقه للمركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة (بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر).



ولم يخسر أرسنال أي مباراة في سبتمبر إذ تعادل مع توتنهام 2-2 (سجّل أوبا الهدف الثاني)، وكذلك مع واتفورد 2-2 (سجّل ثنائية) وانتصر على أستون فيلا 3-2 (سجّل الهدف الثالث) وأخيراً تعادل بفضل هدف النجم الغابوني مع مانشستر يونايتد 1-1.

وتنافس أوباميانغ على الجائزة مع كلّ من الجزائري رياض محرز والبلجيكي دي بروين والكوري الجنوبي سون هيونغ وأرنولد وغيرهم ضمن قائمة ضمت 8 أسماء.

وشارك محرز في مباراتين فقط كأساسي مع مانشستر سيتي خلال الشهر الفائت في الدوري الممتاز أمام واتفورد 8-0 وإيفرتون 3-1 علماً أنّه سجّل هدفاً في كلّ مباراة منهما.

ونال أوباميانغ الجائزة للمرة الثانية في مسيرته، إذ سبق وأن توّج بها في أكتوبر السنة الفائتة.