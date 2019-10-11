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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

أوباميانغ يتفوّق على محرز وينال جائزة لاعب الشهر

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تفوّق الغابوني أوباميانغ بالتصويت على الجزائري رياض محرز ونال جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز عن أيلول/سبتمبر الفائت.

AFP

وتألق بيير إميريك أوباميانغ نجم أرسنال الإنكليزي بشكل ملفت في سبتمبر الماضي مسهماً في احتلال فريقه للمركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة (بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر).

ولم يخسر أرسنال أي مباراة في سبتمبر إذ تعادل مع توتنهام 2-2 (سجّل أوبا الهدف الثاني)، وكذلك مع واتفورد 2-2 (سجّل ثنائية) وانتصر على أستون فيلا 3-2 (سجّل الهدف الثالث) وأخيراً تعادل بفضل هدف النجم الغابوني مع مانشستر يونايتد 1-1.

وتنافس أوباميانغ على الجائزة مع كلّ من الجزائري رياض محرز والبلجيكي دي بروين والكوري الجنوبي سون هيونغ وأرنولد وغيرهم ضمن قائمة ضمت 8 أسماء.

وشارك محرز في مباراتين فقط كأساسي مع مانشستر سيتي خلال الشهر الفائت في الدوري الممتاز أمام واتفورد 8-0 وإيفرتون 3-1 علماً أنّه سجّل هدفاً في كلّ مباراة منهما.

ونال أوباميانغ الجائزة للمرة الثانية في مسيرته، إذ سبق وأن توّج بها في أكتوبر السنة الفائتة.

رياض محرز أوباميانغ
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