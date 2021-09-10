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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

أنطونيو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي

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فاز مهاجم ويست هام ميكيل أنطونيو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز عن شهر أغسطس.

Reuters


وتألق أنطونيو بشكل لافت خلال مباريات فريقه في الشهر الماضي إذ أحرز 4 أهداف كما منح 3 تمريرات حاسمة في ثلاث مشاركات مساهما في تحقيق "المطارق" لانتصارين وتعادل.

ووقّع مهاجم ويست هام أهدافه في شباك كل من نيوكاسل يونايتد (1) وليستر سيتي (2) وكريستال بالاس (1).

وتفوّق الدولي الجامايكي على كل من زميله في الفريق الجزائري سعيد بن رحمة (ويست هام يونايتد) والإسباني ماركوس ألونسو (تشيلسي) والإنكليزيين إيريك دايير (توتنهام هوتسبير) وديمراي غراي (إيفرتون) ومايسون غرينوود (مانشستر يونايتد).

يذكر أنّ أنطونيو سبق له أن توّج بهذه الجائزة في مناسبة سابقة خلال شهر يوليو 2020.

ويست هام الدوري الإنكليزي الممتاز لاعب الشهر ميكيل أنطونيو
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