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أغويرو يخضع للعزل بعد مخالطته مصاباً بفيروس كورونا

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الأحد إن المهاجم سيرخيو أغويرو يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصاباً بفيروس كورونا.

AFP

وكان من المتوقع أن يشارك أغويرو أساسيا في مباراة الدور الثالث بكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أمام برمنجهام سيتي المنتمي للدرجة الثانية اليوم لكنه لم يظهر في التشكيلة التي فازت 3-0 بفضل ثنائية برناردو سيلفا وهدف فيل فودن.  

وقال غوارديولا عن أغويرو الذي خاض تسع مباريات في كل المسابقات هذا الموسم "للأسف خالط مصابا بفيروس كورونا. يجب أن يخضع للعزل الذاتي لبضعة أيام. لا أعرف حقاً المزيد من المعلومات لأنه خضع مثلنا لفحوصات ست
 مرات في آخر 10 أو 15 يوماً وكان سلبياً.  

وأضاف: "أعتقد أنه كان اليوم سلبياً أيضاً لكن الاجراءات تنص على ضرورة الخضوع للعزل الذاتي في بعض الحالات وفي حالات أخرى نواصل اللعب".  

وواجه سيتي مؤخراً تفشيا لفيروس كورونا حيث جاءت فحوصات ستة لاعبين إيجابية. وتأجلت مباراته في ملعب إيفرتون بالدوري الممتاز وتم اغلاق ملعب التدريب التابع له ليومين ضمن إجراءات احترازية.  

 وخضع الحارس سكوت كارسون والمدافع إيريك غارسيا ولاعب الوسط كول بالمر أيضاً للعزل بعد اختبارات إيجابية.  

وأضاف غوارديولا أن المدافع إيمريك لابورت الغائب عن المباريات منذ فوز سيتي على أرسنال الشهر الماضي يقترب من العودة.  

وأضاف "خاض لابورت أمس أول مران منفردا. أتمنى أن يكون جاهزاً خلال أسبوع. لا أدري تحديداً لكني أتمنى أن يكون لائقاً بعد أسبوع أو ربما 10 أيام".
 

بيب غوارديولا مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو فيروس كورونا
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