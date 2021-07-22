English
العربية
دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
الدوري الإنكليزي الممتاز

أرسنال يوقع عقداً طويل الأمد مع إميل سميث

من قبل

أعلن أرسنال الإنكليزي اليوم الخميس أن إميل سميث رو لاعب وسط الفريق وقع عقداً جديداً طويل الأمد مع النادي.

Reuters

وتخرج سميث رو في أكاديمية النادي ويرتبط بأرسنال منذ كان في التاسعة من عمره، وأصبح عنصراً رئيسياً في تشكيلة المدرب ميكل أرتيتا الموسم الماضي وخاض 33 مباراة في كل المسابقات.  

وحصل اللاعب البالغ عمره 20 عاماً على القميص رقم 10 ليسير على خطى لاعبين مثل مسعود أوزيل ودينيس بيركامب.  

وقال سميث رو لموقع النادي "كنت استمتع في طفولتي بمشاهدة بيركامب وحين كنت في الأكاديمية كان مسعود أوزيل يتألق مع النادي وحصلت على فرصة التدريب معه واللعب إلى جواره وكان هذا أمراً لا يصدق".  


وتابع "أرغب في مواصلة العمل بقوة وأتمنى أن ألعب جيدا مثلهما وتكرار انجازاتهما".  

ويستهل أرسنال، الذي احتل المركز الثامن الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد باللعب في ضيافة برنتفورد الصاعد حديثاً في 13 آب/ اغسطس.  

أرسنال ميكل أرتيتا إميل سميث إميل سميث
السابق إيفرتون يتعاقد مع تاونسند لمدة
اقرأ
إيفرتون يتعاقد مع تاونسند لمدة عامين
التالي

آخر الأحداث

>