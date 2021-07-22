أرسنال يوقع عقداً طويل الأمد مع إميل سميث

وتخرج سميث رو في أكاديمية النادي ويرتبط بأرسنال منذ كان في التاسعة من عمره، وأصبح عنصراً رئيسياً في تشكيلة المدرب ميكل أرتيتا الموسم الماضي وخاض 33 مباراة في كل المسابقات.

وحصل اللاعب البالغ عمره 20 عاماً على القميص رقم 10 ليسير على خطى لاعبين مثل مسعود أوزيل ودينيس بيركامب.

وقال سميث رو لموقع النادي "كنت استمتع في طفولتي بمشاهدة بيركامب وحين كنت في الأكاديمية كان مسعود أوزيل يتألق مع النادي وحصلت على فرصة التدريب معه واللعب إلى جواره وكان هذا أمراً لا يصدق".



وتابع "أرغب في مواصلة العمل بقوة وأتمنى أن ألعب جيدا مثلهما وتكرار انجازاتهما".

ويستهل أرسنال، الذي احتل المركز الثامن الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد باللعب في ضيافة برنتفورد الصاعد حديثاً في 13 آب/ اغسطس.