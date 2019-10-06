العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

أرسنال يهزم بورنموث ويرتقي إلى المركز الثالث

من قبل

قاد المدافع دافيد لويز فريقه أرسنال إلى تحقيق فوز ثمين على ضيفه بورنموث بهدف دون رد الاحد في إطار المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

Reuters

وأحرز لويز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة فرفع رصيد فريقه إلى 15 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي الذي لقي خسارة غير متوقعه من ضيفه ولفرهامبتون بهدفين نظيفين.

وضمن المرحلة ذاتها واصل تشيلسي عروضه القوية في الفترة الأخيرة وتغلب على مستضيفه ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف، احرز تامي أبراهام الهدف الأول في الدقيقة 17 وأضاف ماسون مونت الهدف الثاني في الدقيقة 24 قبل أن يحرز داني إنجز هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 30 وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق تمكن نغولو كانتي من تسجيل الهدف الثالث لتشيلسي فيما تكفل ميشي باتشواي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 89.

وأصبح رصيد تشيلسي 14 نقطة في المركز الرابع.
 

أرسنال
السابق ولفرهامبتون يصعق مانشستر سيتي
اقرأ
ولفرهامبتون يصعق مانشستر سيتي قبل التوقف الدولي
التالي

آخر الأحداث