العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

أرسنال يمدّد عقد الشاب ساكا "لفترة طويلة"

من قبل

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي الأربعاء أن لاعبه الشاب المتعدّد الأدوار بوكايو ساكا (18 عاما)، مدّد عقده "لفترة طويلة" دون كشف المزيد من التفاصيل.

AFP

ووصل ساكا إلى النادي اللندني بعمر السابعة فقط، واستهل مشواره الاحترافي الموسم الماضي ضد فولهام، لكن الموسم الحالي شهد البداية الحقيقية لتألقه، حيث شارك في 33 مباراة مع الفريق الأول.

وبرغم تفضيله شغل مركز الجناح الأيسر، رضي ساكا باللعب في مركز الظهير الأيسر وأخيرا كلاعب وسط هجومي. كما شغل أحيانا مركز الجناح الأيمن.

وأصبح ساكا أول لاعب لأرسنال تحت 20 عاما يمرّر 11 تمريرة حاسمة في الدوري، منذ الإسباني سيسك فابريغاس في موسم 2006-2007.

وقال مدربه الإسباني ميكل أرتيتا للموقع الالكتروني لـ "المدفعجية"، "بوكايو لاعب شاب موهوب. أذهلني بصرامته في العمل وسلوكه لناحية التعلّم والتأقلم، وهذا ما تبين من خلال أدائه".

وسجل ساكا أول أهدافه الاحترافية في مرمى أينتراخت فرانكفورت الألماني في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في أيلول/سبتمبر الماضي.
 

ارسنال
السابق صراع محتدم على المقاعد الأوروب
اقرأ
صراع محتدم على المقاعد الأوروبية في الدوري الإنكليزي
التالي المؤتمر الصحفي لكلوب استعدادا
اقرأ
المؤتمر الصحفي لكلوب استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي المرتقبة

آخر الأحداث